La recaudación de impuestos de las provincias está caída durante 2026 por la debilidad económica

Según indica en un informe de la Fundación Mediterranea los ingresos provinciales están vinculadas estrechamente a la merma de Ingresos Brutos.

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La evolución de la recaudación tributaria propia de las provincias durante el año 2026 no parece resultar más auspiciosa que en provincias, señala en un informe la Fundación Mediterránea.

El trabajo de la entidad con sede en Córdoba indica que los ingresos propios de los estados subnacionales comenzaron a caer desde febrero de este año, lo que estaría vinculado a la menor actividad económica en general.

"La variación interanual de la recaudación provincial ha resultado negativa a partir del mes de febrero, y a tasas generalmente crecientes, con una caída del 9,5% en septiembre último, en valores constantes", dice el reporte.

El trabajo señala que "la variación anual del acumulado de recaudación provincial en cada mes de 2026 ha resultado cada vez más negativa a lo largo del año".

En ese sentido se detalla que la caída de los ingresos registraron , una disminución del 4% anual en el último dato de septiembre, para el acumulado de recursos entre enero y dicho mes.

"Tal evolución en los recursos tributarios provinciales se halla dominada especialmente por lo que ocurre con el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que muestra caídas anuales en todos los meses de 2026, salvo en enero, con guarismos más negativos que en el caso del IVA nacional", plantea el estudio

El mismo ademas señala que "la recaudación acumulada en cada mes del año ha exhibido una peor perfomance a medida que avanza el año, que así mostró una disminución de 4,7% anual, en valores constantes, en septiembre último".

"Además de los factores mencionados que podrían estar deteriorando la recaudación a nivel nacional, en el caso de Ingresos Brutos de provincias se estaría agregando el impacto del aumento en la mora en el sector financiero visualizada desde el año pasado, dado que las provincias dependen en mayor medida que el gobierno nacional de la recaudación sobre el crédito", explicó la Mediterránea.

La recaudación nacional

El estudio indica que "en octubre la recaudación nacional aumentó un 0,8% anual, en valores constantes, aunque en el acumulado anual a dicho mes todavía exhibía una caída del 2,7%".

"Las mayores subas en octubre se dieron en Derechos de Exportación (+155%), Ganancias (+17%) y Combustibles (+14%). En cambio, los dos impuestos más ligados a la actividad económica, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (IDCB), cayeron alrededor del 8% en dicho mes", dice el reporte.

El reporte agrega que "la recaudación total disminuyó en los primeros cuatro meses del año, mientras que entre mayo y octubre exhibió 4 meses con subas, un mes neutro y una sola caída (junio)". "Así, la recaudación acumulada en cada mes del año fue mostrando reducciones interanuales cada vez menores, desde un 7,9% en enero hasta un 2,7% en octubre último", dice el trabajo