Una multinacional estadounidense cerró su única planta en Argentina

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker cerró su planta en la localidad de Justo Daract, provincia de San Luis y desvinculó a los 61 empleados que trabajaban en el establecimiento. La fábrica, que producía discos abrasivos para el corte de hierro y el pulido de soldaduras destinados a los sectores industrial, profesional y hogareño, perdió competitividad en el último tiempo por la presión de las importaciones tanto en el mercado local, como en la región.

“ Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract , provincia de San Luis. La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía”, indicó la empresa mediante un comunicado.

“El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina . La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”, sostuvieron.

El gremio pide indemnizaciones completas y rechaza el pago en cuotas

El cierre responde a dificultades económicas y competitivas. Según comentaron a Infobae fuentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la empresa compite directamente con productos chinos y su principal mercado era el brasileño. Cuando ese mercado comenzó a deteriorarse, la compañía intentó reorientar sus ventas hacia el mercado local, pero la estrategia no alcanzó para sostener la operación en San Luis.

Según pudo saber este medio, el viraje tampoco rindió los resultados esperados: los discos abrasivos que fabricaba la planta se orientan principalmente a maquinaria de construcción, un sector que atraviesa una fuerte contracción por el fin de la obra pública en el país.

Los trabajadores se enteraron de la decisión al llegar a la planta el pasado martes, donde personal de seguridad, abogados y representantes de Recursos Humanos de la compañía los esperaban para comunicarles los despidos. Según comentó una fuente con conocimiento del caso a este medio, la noticia tomó por sorpresa a los operarios y administrativos, que no habían recibido ningún aviso previo.

“Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables junto a un apoyo para la reinserción laboral. Cabe aclarar que desde el primer momento de la notificación se ofreció el pago de las indemnizaciones al 100% para todos los colaboradores”, sostuvo la empresa en un comunicado.

Desde que se conoció la decisión, los 61 trabajadores permanecen en la planta en una toma pacífica como medida de presión para garantizar el cobro completo de sus indemnizaciones. El gremio rechaza además la propuesta empresaria de abonarlas en dos cuotas y mantiene la exigencia de un pago único y en su totalidad.

La historia de la planta se remonta a 2013, cuando Stanley Black & Decker invirtió $100 millones para poner en marcha sus dos establecimientos en el país. La apuesta de entonces apuntaba a sustituir la importación de discos que hasta ese momento llegaban desde Alemania y Taiwán, y a ganar escala para exportar a mercados regionales donde la oferta era escasa, con foco en Brasil, Chile y Uruguay. Poco más de una década después, el deterioro del mercado externo y la presión de los productos importados terminaron por hacer inviable la operación.

El cierre de la planta de la firma americana se produce en un contexto de fuerte contracción del sector industrial. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria metalúrgica acumuló una caída del 5,3% entre enero y septiembre de 2026 y opera con apenas el 40,2% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para ese período desde que comenzó la serie en 2016. La competencia de productos importados figura entre los principales problemas identificados por las empresas del sector, en particular en segmentos como fundición, equipos eléctricos y otros productos de metal.