El hombre tenía 67 años y fue hallado por dos trabajadores de su empresa. Cuáles son las sospechas de la policía.

Investigan el asesinato del dueño de una metalúrgica: manchas de sangre y un llamado.

En las últimas horas encontraron muerto con un disparo en la cara, a un hombre de 67 años en el interior de su fábrica metalúrgica. El hallazgo ocurrió cuando dos trabajadores llegaron al lugar y lo encontraron inconsciente.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 horas del martes. Fuentes policiales revelaron que los trabajadores realizaban tareas de mantenimiento en una antena de comunicaciones cuando se encontraron con el dueño de la empresa sin vida.

Rápidamente llamaron al 911 y llegó la ambulancia. Allí, el personal médico constató que el hombre ya no tenía signos vitales. Ocurrió en una metalúrgica ubicada en Monseñor Bufano y La Paz en Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza.

El peritaje en el lugar dio resultados positivos. Los investigadores encontraron manchas de sangre, una vaina servida calibre 9 milímetros y detectaron el presunto faltante de dinero. Tampoco se encontraba el equipo que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad.

En la vereda de la fábrica estaba estacionada la camioneta de la víctima, aunque hasta el momento no se pudo establecer si el lugar se encontraba abierto al público.

Por el momento, la Fiscalía dispuso preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte. Mientras se busca conocer qué ocurrió dentro de la metalúrgica, los investigadores apuntan a un posible robo.

Asesinaron a un reconocido empresario y piloto de carreras: su suegro es el principal sospechoso

Gran conmoción se desató este viernes tras el crimen de un reconocido empresario hotelero y gastronómico y piloto de carreras, quien fue encontrado muerto en un predio en construcción de la ciudad. Por el homicidio, los investigadores señalaron como principal sospechoso a su suegro, un hombre de 82 años que permanece internado bajo custodia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:15, en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial de Puerto Iguazú (Misiones). Luego de que se alertara a las autoridades, efectivos de la Unidad Regional V acudieron al lugar y encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años. Según establecieron las primeras actuaciones, presentaba una herida provocada por un arma de fuego, presuntamente de calibre 9 milímetros.

Tras examinar el cuerpo, el médico policial solicitó la realización de una autopsia para determinar con precisión las circunstancias y características del fallecimiento. Por disposición de las autoridades, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para los estudios correspondientes.

Mientras avanzaban las primeras pericias en el lugar, la investigación comenzó a centrarse en el entorno familiar de la víctima. En ese contexto, las sospechas apuntaron hacia Ángel Ramón Z., suegro de Wiebel Giampaoli, de 82 años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre habría escapado del predio después del ataque a bordo de una camioneta Toyota SW4. Ante esta situación, la Policía de Misiones puso en marcha un operativo para localizarlo y determinar su posible participación en el homicidio.