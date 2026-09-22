Brutal accidente: un chico de 14 años manejaba una Amarok, murió al chocar con otra camioneta y mató a un joven

Debido a la violencia del impacto, los vehículos salieron despedidos hacia la banquina. Hay dos personas en grave estado.

Un adolescente de 14 años murió después de perder el control de una camioneta Volkswagen Amarok y chocar contra otro vehículo. El impacto también causó la muerte de un joven de 18 años y dejó cinco heridos, cuatro de ellos con lesiones de gravedad.

La tragedia ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional N° 14 y calle Democracia, en San Vicente, Misiones, frente a una estación de servicio. La Policía intenta determinar por qué el menor estaba al volante y a qué velocidad circulaba.

De acuerdo a la reconstrucción policial, el accidente ocurrió sobre el kilómetro 976 de la Ruta 14 , cuando la camioneta conducida por un adolescente de 14 años embistió a otra que esperaba para incorporarse a la vía.

Producto del brutal impacto murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas, dos están en terapia intensiva.

Qué se sabe del brutal choque y quiénes eran las víctimas fatales

Las víctimas fueron identificadas como Máximo Rivero, el menor de 14 años, conductor de la primera camioneta; y Joaquín Yoel Lange, quien viajaba como acompañante en el otro vehículo.

Para la reconstrucción preliminar, Rivero circulaba acompañado por una adolescente de 16 años. Al llegar a la altura del kilómetro 976, perdió el control de la Amarok, se cruzó de carril e impactó contra otra camioneta de la misma marca.

El segundo vehículo estaba detenido sobre la calle Democracia y esperaba para incorporarse a la ruta. Al volante se encontraba José Rabe, de 27 años, mientras que Joaquín Yoel Lange, de 18, ocupaba el asiento del acompañante.

La violencia de la colisión desplazó a las dos camionetas varios metros hacia la banquina. Durante ese recorrido, los vehículos atropellaron a tres peatones que se encontraban cerca del cruce.

Tras el choque, ambas Amarok salieron despedidas hacia la banquina y atropellaron a tres peatones. (Foto: captura de redes)

Lange murió en el lugar debido a las lesiones sufridas. Rivero fue trasladado de urgencia al Hospital de San Vicente, pero falleció poco después mientras recibía atención médica. La joven de 16 años que viajaba junto a él sobrevivió, aunque sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales.

Dos de las personas alcanzadas por las camionetas eran integrantes del Escuadrón 49 de Gendarmería Nacional. Los efectivos estaban de franco y vestían ropa de civil cuando ocurrió el choque. Uno de ellos, Nicolás Gutiérrez, de 23 años, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha. Su compañero Nahuel Ponte, de la misma edad, presentó un traumatismo leve de cráneo.

El tercer peatón herido fue Kevin Ferreyra, de 22 años, quien sufrió un traumatismo abierto de tórax y debió ser internado en terapia intensiva. En el mismo sector quedó alojado José Rabe, conductor de la camioneta embestida, debido a un traumatismo grave de cráneo.

La investigación y la despedida a Joaquín Lange

La División Criminalística de la Policía de Misiones realizó las primeras pericias sobre la ruta y examinó el estado de las dos camionetas. Los investigadores buscan establecer la velocidad a la que circulaba Rivero y la maniobra que provocó que atravesara el carril contrario.

También intentan determinar en qué circunstancias un chico de 14 años accedió a la Amarok y comenzó a conducirla por una ruta nacional. Debido a su edad, no podía contar con una licencia habilitante.

Las marcas sobre el asfalto, los daños de los vehículos y las posibles imágenes de cámaras cercanas serán incorporadas al expediente. La posición en la que quedaron las camionetas además permitirá reconstruir el desplazamiento posterior al primer choque y el atropello de los tres peatones.