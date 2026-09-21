Murió un bebé que estaba conectado a un respirador: la sospecha detrás del fatal desenlace

El menor de siete meses estaba con internación domiciliaria y llegó al hospital inconsciente. Qué dijeron los padres sobre lo ocurrido previo a su muerte.

La información preliminar indica que el pequeño estaba conectado a un respirador en su casa.

La muerte de un bebé de siete meses conmocionó a la provincia de Córdoba . Este domingo por la madrugada arribó inconsciente al hospital donde se constató su fallecimiento. En el caso intervino la Justicia y hay una trágica sospecha.

El bebé fue trasladado por su padre al Hospital de Pronta Atención Cura Bronchero, pese a la asistencia médica recibida, los profesionales no pudieron hacer nada para salvarlo. Las circunstancias que rodearon su muerte son investigadas por las autoridades.

La información preliminar indica que el pequeño estaba conectado a un respirador en su casa de barrio Blas Pascal debido a una intervención médica que había atravesado previamente.

Los padres indicaron que en la zona donde viven se habían registrado varios cortes de luz, por lo que ahora se intenta determinar si esas interrupciones tuvieron alguna incidencia.

Aunque la familia sospecha un posible vínculo entre el corte de luz y la muerte de su hijo, hasta el momento no se confirmó que exista una relación directa.

Ese punto forma parte de la investigación que deberá establecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte.

Otro grave caso: un bebé de 28 días está grave por fracturas de cráneo y rastros de cocaína

Un estremecedor caso de supuestos maltrato e intoxicación infantil conmociona a la provincia de Córdoba. Un bebé de tan solo 28 días, oriundo de la localidad de Balnearia, permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Neonatal de la capital provincial, tras haber ingresado con fracturas múltiples y rastros de cocaína en su organismo.

El hecho se desencadenó cuando sus padres, una mujer de 26 años y un hombre de 33, trasladaron al lactante al Hospital Iturraspe de San Francisco manifestando que presentaba problemas respiratorios.

"Ingresó con un severo cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria, y con aparentes golpes físicos. Una vez que se logró estabilizar ese cuadro, se determinó que presentaba golpes externos y un examen más exhaustivo confirmó al menos una fractura en el cráneo y en la región del omóplato", confirmó el fiscal de Morteros, Francisco Payges.

Este domingo el pequeño logró ser estabilizado y presentó respuestas neurológicas, indicó ElDoce TV, un paso considerado necesario para poder avanzar con estudios más exhaustivos durante los próximos días.

Pese a esas respuestas, todavía no es posible determinar si sufrió daño neurológico. La prioridad médica sigue puesta en mantenerlo estable para evaluar con mayor precisión las posibles consecuencias de las lesiones.

Qué pasó con los otros dos hijos

La mujer tiene otros dos hijos, de 10 y 12 años, que también residían en el domicilio familiar. Tras la detención de los adultos, intervino el organismo de niñez y los menores quedaron bajo el cuidado de una abuela mientras se evalúa su situación.

El intendente de Balnearia, Miguel Méndez, aseguró que el caso generó conmoción en la localidad y sostuvo que, hasta ahora, el municipio no tenía registrados antecedentes de intervenciones similares con esa familia.

También señaló que ambos adultos tenían actividad laboral y que la madre había sido asistida durante su embarazo y al momento del nacimiento, sin que -según su relato- se hubiera detectado una situación que generara una alerta previa.