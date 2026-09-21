Video impactante: manejaba borracho acompañado de tres nenes, chocó y mató a una mujer

El conductor perdió el control del vehículo y provocó un fatal accidente. El brutal episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad.

El conductor fue detenido tras perder el control del auto y protagonizar el violento choque que terminó con la vida de una mujer.

Un hombre que manejaba borracho , perdió el control del auto y terminó protagonizando un violento choque que dejó como saldo una mujer muerta. El hecho quedó registrado en un video que muestra el brutal accidente.

El conductor circulaba acompañado po r tres nenes cuando, por causas que todavía son investigadas, perdió el control del vehículo y se desvió de su carril. En ese momento, impactó violentamente contra otro auto.

Tras el choque, personal policial intervino en el lugar y el hombre fue detenido, mientras avanzan las actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro y las responsabilidades correspondientes.

La víctima fue identificada como Mariela Pollio, de 44 años, quien circulaba por el carril contrario cuando fue embestida. El impacto le provocó heridas de extrema gravedad y murió como consecuencia del violento choque.

Así fue el choque fatal: el video

Fuentes policiales confirmaron que el accidente ocurrió el sábado por la tarde sobre la avenida Otero, a la altura de la calle Rivera Indarte, en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. La víctima residía en González Catán.

Según precisaron fuentes de la investigación, el conductor de un Renault 19 perdió el control, atravesó el boulevard central y terminó chocando contra el Citroën C4 en el que iba la víctima, que regresaba a su casa luego de trabajar.

El auto era conducido por Raúl Bejas, de 38 años. Según los testigos, el hombre tenía un fuerte aliento a alcohol al momento del choque. Además, viajaba acompañado por una mujer y tres menores, quienes sufrieron heridas leves. Después del impacto, Bejas intentó escapar, pero quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón.

Luego del impacto, los inspectores de tránsito que trabajaron en el lugar le realizaron un test de alcoholemia que dio positivo, aunque no se precisó cuál fue el resultado. De todos modos, también se le practicó una extracción sanguínea para realizar la correspondiente pericia toxicológica.

En el marco de la investigación, la Justicia dispuso la detención del conductor.

Quien era la mujer que murió tras el choque

Pollio era empleada de comercio y trabajaba en la tienda Coppel de Catán. Estaba casada con un hombre que trabaja como mecánico y tenía tres hijos: una joven de 21 años, y dos varones de 18 y 6 años.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las amigas de Mariela Pollio recurrieron a las redes sociales para despedirla y expresar el dolor por su fallecimiento.

En sus mensajes destacaron el vínculo que mantenían con ella y recordaron distintos aspectos de su personalidad, especialmente su alegría y la cercanía que tenía con quienes la conocían.

“Querida amiga Marie. Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”, escribió una de sus amigas al compartir un mensaje de despedida.

Otra mujer también manifestó su conmoción por la noticia: “Todavía no caigo de esta triste noticia, por qué a vos, mi bella y gran amiga”. En la misma publicación, recordó la actitud que Pollio mantenía incluso en momentos difíciles: “A pesar de todo siempre estabas con una sonrisa, jamás me demostraste tristeza”.