El video que muestra cómo los clientes de un banco tacklearon a un ladrón y evitaron un robo

Lograron reducir a uno de los ladrones y le quitaron el arma. Las imágenes de las cámaras de seguridad.

Intento de robo en una sucursal del banco Galicia en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Tres delincuentes intentaron robar un banco pero los clientes redujeron a un delincuente a los golpes. Dos de los ladrones que ingresaron armados a la sucursal están prófugos. El violento momento quedó registrado.

Los clientes de un una sucursal del Banco Galicia de la localidad bonaerense de Ramos Mejía se enfrentaron a un delincuente que había ingresado a robar. En medio de la situación, se abalanzaron sobre el asaltante, lograron reducirlo y quitarle el arma.

En la grabación se observa cómo varias personas que estaban en un cajero se abalanzaron sobre el asaltante, lo tacklearon y lograron quitarle el arma antes de que pudiera concretar el robo.

Intento de robo en una sucursal del banco Galicia en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El video que muestra como tacklearon a un delincuente

El episodio que ocurrió este miércoles al mediodía en una sucursal ubicada en San Martín y Villegas, fue capturado por el sistema de vigilancia. En las imágenes se observa el momento en el que uno de los delincuentes, con una campera azul y encapuchado, entra corriendo con un arma y ataca a un cliente que estaba afuera del lugar.

Inmediatamente, ambos se cayeron al piso, lo que provocó que la víctima comenzara a forcejear con el ladrón. En paralelo, otro de los atacantes, también armado, fue registrado por una de las cámaras cuando estaba afuera del banco y huía al ver la situación.

Mientras el cliente comenzó a golpear al delincuente, otro hombre que estaba en la sucursal se tiró encima de ellos para ayudar a reducirlo, y entre los dos lograron sacarle el arma y mantenerlo en el suelo hasta la llegada de la Policía.

Durante la pelea, uno de los delincuentes disparó, pero afortunadamente ninguna de las personas que se encontraban en la sucursal resultó herida. Al mismo tiempo, los otros dos ladrones lograron escapar en una camioneta.

Así reaccionaron los clientes durante el intento de robo

Una mujer que había acompañado a su hijo al banco contó cómo comenzó el episodio y describió los primeros segundos del intento de robo. “De una camioneta bajaron dos delincuentes, uno se tiró encima de un muchacho que tenía una mochila. Cuando mi hijo vio eso empezó el forcejeo”, explicó en diálogo con TN.

Además, precisó que cuando los clientes comenzaron a defenderse, los otros dos cómplices escaparon y dejaron solo al tercer delincuente dentro de la sucursal.

En medio de la confusión, se produjeron varios disparos que aumentaron la tensión entre las personas que se encontraban en el banco. “Yo no sabía qué hacer porque empezaron a los tiros. Se escucharon entre cuatro y cinco disparos”, detalló.

Luego de un llamado al 911, un patrullero llegó rápidamente al lugar y los efectivos encontraron al asaltante todavía dentro del sector de cajeros. Los agentes intervinieron y detuvieron al delincuente, mientras que una ambulancia del servicio de emergencias municipal también se presentó en la sucursal para asistir y evaluar el estado de salud de las personas que habían quedado involucradas en el episodio.

Tras el operativo, la investigación quedó en manos de las autoridades, que comenzaron a analizar las cámaras de seguridad del banco y de las calles cercanas para reconstruir la secuencia del robo e identificar a los otros dos integrantes de la banda.

Ambos lograron escapar y hasta el momento, permanecen prófugos, por lo que los investigadores trabajan para establecer hacia dónde huyeron y lograr localizarlos.