Escándalo: quién es la jugadora de pádel apartada de la selección por sus mensajes antisemitas

La joven argentina fue duramente sancionada. El polémico mensaje que la dejó afuera de su competencia en un Panamericano.

En las últimas horas se volvió viral el polémico mensaje que publicó una jugadora de padel en sus redes sociales. La jugadora amateur iba a participar de un juego Panamericano, pero fue sancionada por comentarios antisemitas .

Se trata de Florencia Guerra Sodero, quien había clasificado por segunda vez consecutiva para jugar en un juego Panamericano de clubes en República Dominicana. Cuando dio a conocer - a través de su cuenta de Instagram - que representaría al país, lanzó una frase discriminatoria contra las personas judías .

"Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo", comenzó. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta "SI o SI" y mencionó a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

El mensaje terminó con una aberrante exclusión explícita: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". Este mensaje le valió el repudio de cientos de organizaciones, la DAIA y organizaciones de Derechos Humanos.

La jugadora fue apartada de la Selección Argentina

Guerra Sodero es oriunda de Córdoba y obtuvo el pase en 2025, junto a su compañera de dupla Carolina Cadaval, para participar del Panamericano. La joven iba a participar de la categoría libres amateur el próximo 21 y 24 de octubre en la ciudad de Asunción, pero la Asociación de Pádel Argentino (APA) informó que fue apartada de la competición.

Asimismo, se resolvió desafectar de manera preventiva a la jugadora de la delegación nacional. A pesar de que borró el posteo y dio de baja sus perfiles minutos después ante la masiva ola de repudio, la cúpula dirigencial del pádel actuó con severidad.

"La APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa", indicaron.

La entidad también remarcó que representar al país implica una responsabilidad institucional y deportiva. "Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase", sostuvo.

Revelaron otros mensajes antisemitas de Guerra Sodero: "Y que lloren los judíos"

Ese posteo que dejó a la deportista fuera del torneo no fue el único que generó un fuerte repudio. También se volvieron virales dos posteos que hizo en su cuenta de X @florguerraok en 2025. El 8 de julio de ese año escribió: "Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?".

Días antes, a fines de abril de 2025, respondió a un posteo que hablaba de la despedida del papa Francisco cuando falleció y publicó: "Que lloren los judíos".

El 18 de septiembre de 2025, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había condenado unas declaraciones del diputado Nicolás Massot en las que "había comparado a miembros del Gobierno de Israel con criminales de guerra nazis". "Qué cansada me tienen estos hijos de puta", contestó entonces Guerra Sodero a esa publicación.