El relato de la víctima del ladrón de 14 años sobreseído por la jueza De Marinis: qué sucedió esa madrugada

Hernán contó cómo fue atacado y cómo logró salvarse. El Gobierno pidió el Jury para la jueza que dijo que era estigmatizante detener al menor.

La jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó al adolescente de 14 años acusado por un intento de robo.

La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso que involucraba a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión derivó en el sobreseimiento del menor. El fallo generó cuestionamientos contra la magistrada y derivó en un pedido de jury por parte del Gobierno porteño.

En el medio de la polémica, Hernán, quien sufrió el intento de robo por parte del menor de 14 años que fue sobreseído, brindó su testimonio y cuestionó duramente a la jueza.

En su resolución, De Marinis sostuvo que la reducción de la edad de responsabilidad penal es regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El testimonio de la víctima

En diálogo con la prensa, Hernán, víctima contó que el episodio ocurrió cuando se dirigía a su trabajo y relató cómo fue la situación que atravesó durante la madrugada. "Estaba llegando al trabajo, antes de las seis de la mañana y vi una actitud sospechosa de dos personas en la esquina de Godoy Cruz y Santa Fe".

“Tomé más precaución cuando se sumaron tres personas más a mitad de cuadra y ahí la cosa cambió. Empecé a correr y el Charcas y Santa Fe me crucé con un patrullero”, recordó Hernán.

“Entre los detenidos había uno de 13 años y ahí me imaginé por dónde iba la cosa”, aseguró Hernán y destacó que “al empezar a correr no sabés si podés recibir un tiro, no sabía si estaban armados o no”.

Tras contar detalles del episodio, cargó duramente contra la jueza. “Si ella va a aplicar política en la Justicia, está equivocada, debería aplicar la ley. Los fallos en este país son raros”.

“Yo laburo desde los 15 años y nunca se me ocurrió salir a robar. Me hice solo, salí a buscar trabajo, no salí a robar. Y cuando me quedé sin trabajo, salí a pintar casas”, dijo Hernán.

Cuando fueron detenidos por la policía, profundizó el hombre, “no estaban asustados, estaban en un cumpleaños. Incluso, cuando un agente le dijo que por la nueva ley iban a quedar detenidos, uno de ellos les dijo ‘la ley está suspendida’. Todo eso escuché mientras ellos estaban detenidos en la vereda”.

Hernán aseguró que le ofrecieron hablar con la jueza pero se negó: “Es muy fácil impartir justicia atrás de un escritorio y con seguridad. Me parece muy fácil cuando uno no está día a día en la calle. La sociedad está cansada”, concluyó Hernán.

El Gobierno porteño pidió el jury contra la jueza Laura De Marinis

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.

La jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó al adolescente de 14 años acusado por un intento de robo.

La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura porteño por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticipara que impulsaría el jury contra la magistrada.

Según el escrito, el Ejecutivo porteño denunció a De Marinis por la posible configuración de las causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y, en forma concurrente, “desconocimiento inexcusable del derecho”.

Además, Tapia pidió que el Consejo investigue los hechos, produzca las medidas de prueba que considere necesarias y analice si existieron otros apartamientos similares por parte de la magistrada. Si se verifican las irregularidades denunciadas, solicitó que se formule la correspondiente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución porteña.

Los argumentos del Gobierno porteño

La denuncia contra Laura De Marinis sostiene que su decisión no fue simplemente una diferencia de criterio jurídico, sino que habría existido una acumulación de irregularidades. El Gobierno porteño cuestiona que la jueza no haya analizado integralmente la Ley 27.801, que estableció la edad de responsabilidad penal desde los 14 años, y que haya considerado circunstancias personales y sociales del adolescente para limitar su aplicación.

Otro de los planteos apunta a la interpretación de la voluntad del Congreso y al uso de argumentos vinculados con política criminal y contexto social. Además, cuestiona que De Marinis haya utilizado el artículo 1° de la Ley 22.278, pese a que esa norma había sido derogada por la nueva legislación, para fundamentar el sobreseimiento.

La presentación también objeta que la magistrada haya relativizado la gravedad del hecho al destacar que no hubo lesiones ni se concretó el robo, y calificar la situación atravesada por la víctima como “estresante”.

El caso por el que De Marinis sobreseyó al adolescente de 14 años

La causa se inició por una tentativa de robo denunciada por un hombre de 47 años, quien afirmó que cinco adolescentes lo siguieron mientras caminaba y se distribuyeron en una esquina. La intervención policial evitó que el robo se concretara.

De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, declaró inaplicable para ese caso la edad mínima de responsabilidad penal prevista en el nuevo régimen y sobreseyó al adolescente de 14 años. La jueza argumentó que someterlo al sistema penal resultaba regresivo y estigmatizante por su situación personal.

La Fiscalía especializada en materia penal juvenil apeló la resolución y pidió apartar a De Marinis de la causa. En paralelo, Jorge Macri cuestionó públicamente el fallo y ordenó avanzar con el pedido contra la magistrada.