La magistrada decidió sobreseer a un menor pese a que la ley penal juvenil ya rige en el país. La Fiscalía apeló su medida.

Quién es la jueza que sobreseyó a un chico de 14 años y declaró ilegal la baja de imputabilidad: piden apartarla.

Este lunes se conoció un polémico fallo judicial de una jueza que declaró inconstitucional la nueva Ley Penal Juvenil , lo que derivó en el sobreseimiento de un adolescente de 14 años que enfrentaba cargos por tentativa de robo.

La magistrada quedó en el centro de atención tras su decisión. La resolución determinó que la baja de la edad de punibilidad establecida en la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.

La jueza fue identificada como Laura Beatriz De Marinis , quien cuenta con una larga trayectoria dentro del sistema judicial. "Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", sentenció en su fallo recientemente conocido.

Tras su polémico fallo, este martes se conoció que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad presentó una apelación contra la resolución y, entre sus planteos, el fiscal coordinador y la auxiliar pidieron el apartamiento de la magistrada de la causa y que ordene el sorteo para designar a otro juez en el expediente.

La decisión judicial frenó temporalmente el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

El fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, cuestionó la decisión de la magistrada e indicó en diálogo con Radio Mitre que la Fiscalía detectó problemas en la argumentación de la decisión. "Nosotros hallamos una 'debilidad enorme' en varios de los fundamentos de esa decisión", afirmó.

La trayectoria de la jueza De Marinis

Inició su carrera en 2006, previo a recibirse como abogada y fue sumando así experiencia en diversas dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

Su último puesto antes de llegar a la judicatura fue el de Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, cargo que ocupó desde 2017.

En marzo de 2023, se presentó a un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, reunió la calificación necesaria y, el 19 de diciembre de ese año, prestó juramento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para asumir en el juzgado que hoy conduce.

"La incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso"

El expediente se abrió tras un episodio ocurrido el pasado 10 de septiembre. Un hombre de 47 años caminaba por la calle cuando cinco jóvenes intentaron robarle.

La víctima logró escapar corriendo y pidió auxilio a un agente policial que patrullaba la zona, lo que derivó en la aprehensión de los presuntos involucrados, entre los cuales se hallaba el menor imputado. La fiscalía calificó provisionalmente el suceso como robo simple en grado de tentativa.

En este sentido, De Marinis consideró que no pierde de vista que "el robo de por sí es un hecho violento y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado".

"La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial", destacó la jueza.

"Las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia", sostuvo.

"Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero", destacó la jueza De Marinis.

Desde la Fiscalía advirtieron que la resolución de la magistrada De Marinis "dicta el sobreseimiento del acusado, extinguiendo la acción a su respecto", lo que produce "un evidente gravamen de imposible reparación ulterior, al finalizar el proceso penal iniciado contra el adolescente sobreseído en la decisión recurrida, que le impide a este Ministerio Público Fiscal ejercer sus facultades constitucionales".