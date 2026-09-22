Investigan la misteriosa muerte de una policía de 23 años que encontraron herida en su casa

Llevaba cerca de tres años en la fuerza y prestaba servicio en la División Trata de Personas. Qué se sabe del trágico hecho.

Nicole Paz tenía 23 años y llevaba cerca de tres años en la Policía de Salta.

La muerte de una suboficial de policía es investigada por estas horas, ya que falleció después de que la encontraran gravemente herida dentro de una vivienda.

La víctima fue identificada como Nicole Evelyn Paz , quien llevaba cerca de tres años en la fuerza y prestaba servicio en la División Trata de Personas.

El pedido de ayuda ingresó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 6 de la mañana del lunes. Cuando los equipos de asistencia llegaron al domicilio, ubicado en el barrio Fraternidad de la capital salteña, encontraron a la joven en estado crítico.

La joven de 23 años fue trasladada en código rojo al Hospital San Bernardo. Los médicos intentaron estabilizarla, pero las heridas eran graves y su muerte fue confirmada cerca de las 6.40.

El operativo se desplegó durante las primeras horas de la mañana en una vivienda de la zona sudeste de la ciudad. Policías, médicos y peritos trabajaron en el lugar mientras la joven era llevada de urgencia al hospital.

Nicole Paz prestaba servicio como suboficial en la División Trata de Personas. (Foto: Policía de Salta)

Qué se sabe de la muerte de la joven policía

Algunos medios locales informaron que Paz presentaba una herida de bala. Sin embargo, las autoridades no comunicaron oficialmente cuál fue la lesión que provocó su muerte ni precisaron si encontraron un arma dentro de la propiedad.

Tampoco se informó quién llamó al 911, si la suboficial estaba sola o qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo. Esos interrogantes forman parte de la investigación abierta para reconstruir la secuencia completa.

Nicole Paz se había incorporado a la Policía de Salta aproximadamente tres años atrás. Al momento de su muerte cumplía funciones en la División Trata de Personas, un área dedicada a investigar casos de explotación y búsqueda de víctimas.

Peritos de la División Criminalística inspeccionaron la vivienda, tomaron fotos y levantaron elementos que podrían servir para reconstruir lo ocurrido. La pesquisa también incluirá testimonios, informes médicos y el análisis de los objetos encontrados en la escena.

Por el momento, la Justicia no comunicó una hipótesis oficial ni calificó el expediente como homicidio, accidente o suicidio. La causa permanece abierta mientras se esperan los resultados de las pericias y el informe forense.

Otra muerte dentro de la Policía de Salta

La muerte de Paz ocurrió apenas dos días después del fallecimiento de otro integrante de la misma fuerza. El sábado, el sargento ayudante José Miguel Gómez, de 38 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de la capital salteña. Gómez estaba destinado en la Comisaría Segunda de Villa Cristina.

Su cuerpo apareció dentro de una propiedad situada en calle Olavarría al 100, después de que una llamada al 911 alertara sobre una persona herida.

En ese expediente intervino el fiscal Santiago López Soto, quien dispuso el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia.

Las autoridades aclararon que se trata de investigaciones independientes y que no existe información que permita relacionar ambos episodios. En cada caso se intenta establecer la causa de la muerte y descartar la participación de terceros.

La muerte de la joven dejó un tendal de dolor entre sus compañeros y amigos. “Amiga de mi corazón, pienso y pienso pero no puedo encontrar respuestas”, escribió una allegada en uno de los mensajes publicados después de conocerse la noticia.