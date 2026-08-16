Con Almada de titular, River le gana a Argentinos Juniors
El Millonario aún no pudo ganar en lo que va del Torneo Clausura, con derrotas ante Barracas, Gimnasia, Rosario Central y Tigre.
River recibe a Argentinos Juniors este domingo desde las 18:00 en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con la esperanza de sumar puntos por primera vez en el torneo.
El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para Argentina y marcará un duelo de realidades opuestas, ya que el equipo de Núñez está último en la tabla y los de La Paternal son los líderes.
En los primeros 15 minutos, River salió mucho más decidido y rápidamente tuvo una chance clara con Ángel Correa. Al minuto de juego, el delantero encaró, enganchó para sacarse un rival de encima y quedó en posición de remate, pero la pelota se le fue larga justo cuando iba a definir. El equipo de Coudet manejó la pelota desde el arranque y empezó a inclinar la cancha en el Monumental.
Después, River siguió encontrando espacios para lastimar. Freitas recuperó y condujo una contra prometedora, aunque no logró conectar bien con Correa y la jugada terminó en manos del arquero de Argentinos. Más tarde, Angelito recibió solo y armó una buena combinación por izquierda con Almada y Ortega; el centro atrás encontró a Andrada entrando al área, pero no llegó a definir.
Del minuto 15 al 30, el partido bajó un poco la intensidad después del buen arranque de River. Argentinos logró acomodarse mejor, empezó a cortar el ritmo y por momentos el juego se volvió más repartido.
Aun así, el Millonario tuvo otra situación clara a los 27 minutos: Almada ejecutó un tiro libre con precisión y Martínez Quarta ganó de arriba, pero su cabezazo se fue apenas desviado. En ese tramo también aparecieron las primeras amarillas para la visita, con Gutiérrez por protestar y Prieto por una infracción sobre Freitas.
En el cierre del primer tiempo, River volvió a acelerar y encontró el premio. A los 38 minutos, una buena combinación entre Correa y Almada terminó con un rebote en el área, y Gonzalo Montiel apareció como si fuera un delantero para definir y poner el 1-0 en el Monumental.
Después del gol, Thiago Almada fue amonestado por una falta de atrás sobre López Muñoz y el equipo de Coudet se fue al descanso en ventaja, después de una primera parte en la que fue más claro y generó las mejores chances.
Las formaciones de River y Argentinos Juniors
River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
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