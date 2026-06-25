Murió Luis "Chito" Jalil, el exintendente de Neuquén que dejó una huella en la política neuquina

El histórico dirigente del MPN y exintendente de la ciudad de Neuquén falleció este jueves. El gobernador Rolando Figueroa destacó su calidez, cercanía y vocación de servicio.

La política neuquina despidió este jueves a uno de sus dirigentes históricos. Luis “Chito” Jalil , exintendente de la ciudad de Neuquén y referente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , falleció y generó numerosas muestras de pesar en el ámbito político y social de la provincia. Tenía 87 años.

La noticia fue confirmada por el gobernador Rolando Figueroa, y también por el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, quienes lo recordaron. “Un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina”, dijo el mandatario provincial.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario provincial destacó que Jalil será recordado “por su calidez, su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para quienes lo necesitaban”, y sostuvo que fue “de esas personas que supieron ganarse el respeto y el cariño de todos”. Además, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos.

Tuit muerte Chito Jalil

Jalil gobernó la ciudad de Neuquén entre 1995 y 1999, en una etapa del crecimiento sostenido de la capital provincial y la expansión urbana. Formaba parte de aquel último "viejo Neuquén", antes de que el cuatro veces intendente Horacio "Pechi" Quiroga, asumiera su primera intendencia.

Su gestión estuvo centrada en el fortalecimiento de los servicios municipales y el desarrollo de los barrios, con un perfil dialoguista que lo acompañó durante toda su carrera política.

Luis Chito" Jalil, su paso por la intendencia de Neuquén

Luego de su paso por la Intendencia, continuó ocupando distintos cargos públicos. Fue diputado nacional entre 1999 y 2003 y concejal de la capital neuquina durante dos mandatos consecutivos, entre 2005 y 2013. Además, fue uno de los dirigentes de mayor trayectoria dentro del MPN, donde participó durante décadas de la vida interna del partido y acompañó distintos procesos políticos.

El año pasdo se lo había visto en un primer encuentro con históricos representantes neuquinos en el Congreso, como Horacio Lores, Alicia Comelli, Olga Guzmán, Encarnación Lozano, Luis “Chito” Jalil y Julio Falletti, con quienes Figueroa coincidió en “la necesidad de recuperar una representación auténtica para Neuquén, que no responda a los partidos nacionales”.