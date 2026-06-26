Cuatro cruces confirmados y cómo está el cuadro del Mundial 2026
Quedan dos días de acción, pero cada vez hay más certezas para los duelos de 16avos de final.
El jueves 25 de junio dejó más clasificados y cruces confirmados en el Mundial 2026. Se siguen sumando equipos para los duelos de 16avos de final y también se van sumando selecciones eliminadas. Otras todavía deben esperar su ubicación, pero es un hecho que estarán en la siguiente instancia, como Paraguay.
En el último turno, el equipo de Gustavo Alfaro empató con Australia y pasó como uno de los mejores terceros. Las chances matemáticas indican que el rival más probable de los guaraníes sería nada menos que Alemania.
Por su parte los oceánicos son segundos y también esperan rival.
Los cruces ya definidos
Ya se sabía que Canadá y Sudáfrica se verían las caras el próximo domingo a las 16. Será el primer partido de 16avos y el único de esas jornada.
El jueves , con la definición del Grupo F, quedaron confirmados tres nuevos cruces. Brasil se enfrentará a Japón y Países Bajos se medirá con Marruecos, ambos el próximo lunes, mientras que Estados Unidos chocará con Bosnia y Herzegovina, el miércoles.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- 1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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