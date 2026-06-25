Argelia-Austria: la desconocida historia entre ambas selecciones que obligó a la FIFA a cambiar las reglas

Hace más de 40 años, en el Mundial 1982, los dos equipos, junto a Alemania, fueron protagonistas de un escándalo sin precedentes.

Argelia y Austria se enfrentarán en la última fecha del grupo J del Mundial 2026 , para definir el segundo puesto, por detrás de la selección argentina. Lo que pocos conocen, es que estos dos equipos tienen una historia llena de polémica, con un partido escandaloso que obligó a la FIFA a cambiar las reglas en la Copa del Mundo.

Este episodio es conocido como "La vergüenza de Gijón" y ocurrió en el Mundial de España 1982 . El tercer involucrado en el escándalo fue Alemania, que terminó siendo subcampeón de ese torneo.

En el Mundial de 1982, Argelia, Austria, Alemania y Chile se enfrentaron por el grupo 2 de la copa. En la primera fecha, el mundo se vio sorprendido por el triunfo de los africanos por sobre los alemanes, en la primer victoria del continente sobre Europa en la historia.

En la segunda fecha, los austriacos vencieron al combinado africano, quedando como líderes del grupo con cuatro puntos (en ese momento la victoria valía dos), seguidos por Alemania y Argelia con dos unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elrafaargentino/status/2069808942696304847?s=20&partner=&hide_thread=false Copa del Mundo 1982. Zona de grupos.



Argelia le gana a Alemania y es sensación de la copa.



Alemania Federal se juega la clasificación con Austria, que ya estaba clasificada.



Alemania mete un gol en los primeros minutos y acuerdan no jugar más para pasar ambos y dejar… pic.twitter.com/QGTokspHIZ — Lucas Raffa (@elrafaargentino) June 24, 2026

En la última jornada, Argelia venció a Chile por 3-2, quedando con cuatro puntos. El problema fue que el partido entre ambas selecciones europeas se jugó después, y ambas terminaron pactando escandalosamente.

Como el 1-0 a favor de Alemania los clasificaba a ambos, después de convertir el gol a los 11 minutos de partido, ambos equipos se dedicaron a pasarse la pelota sin trascendencia, ni siquiera intentando realizar ataques con riesgo. Esto generó la impaciencia del público, que silbó fuertemente a las selecciones europeas. Incluso la prensa destacó la vergüenza del pacto posteriormente.

Fue tan evidente el pacto entre ambos para perjudicar a Argelia, que había hecho historia en el Mundial, que la FIFA se vio obligada a cambiar las reglas: a partir de México 1986, la última fecha del grupo se jugó de forma simultánea.

El encuentro en el Mundial 2026 también podría tener polémica

Más de 40 años después de "La verguenza de Gijón", Austria y Argelia se vuelven a encontrar en un Mundial, en un partido que definirán el segundo puesto del grupo J, que comparten con Argentina y Jordania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2070224497530077340?s=20&partner=&hide_thread=false Austria y Argelia van a protagonizar el que probablemente sea el partido más extraño de este Mundial.



El que gane será 2° y enfrentará a ESPAÑA (si gana su grupo), mientras que si empatan, ARGELIA irá como mejor 3° a enfrentar probablemente a SUIZA, en un cruce más… pic.twitter.com/mvANfoLbhj — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 25, 2026

Con un empate, ambos se clasificarán, siendo Austria el segundo, por tener mejor diferencia de gol (que está en cero) y Argelia entrando entre los ocho mejores terceros con cuatro puntos. Si alguno gana, podría complicar al otro, ya que se deberían hacer cuentas con respecto a los otros grupos.

La polémica con este partido puede darse en la especulación sobre el cruce de 16avos de final: ambas selecciones saben que, si quedan en el segundo lugar del grupo (que es lo máximo que pueden aspirar ya que ninguna puede superar a Argentina por el desempate olímpico), probablemente deberán enfrentar a España en la siguiente ronda.

El que quede tercero, por más que parezca irónico, puede llegar a tener un cruce más sencillo. Por la tabla de los mejores ocho clasificados, pueden ir con diferentes selecciones, como Suiza o Estados Unidos, aunque la especulación es difícil porque puede terminar saliendo mal.