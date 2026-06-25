Quién es el fanático que revolucionó el mundial 2026 por su look peculiar: el origen de su extraño apodo

Se trata de un fanático turco que ya ha aparecido en otros certámenes donde Turquía fue protagonista. Cuál es su historia.

La Copa del Mundo todavía tiene cuerda para ratos debido a que ni siquiera entró en la etapa definitoria ya que aún se está disputando la tercera fecha de la fase de grupos. Sin embargo, si bien pasó poco tiempo desde su inicio, ya tuvo varias perlitas por las que fue tema de conversación: desde una abuela de 100 años fan de Messi hasta una vidente que anticipaba una abducción extraterrestre y caos en el duelo entre Brasil y Escocia, aunque no pasó nada.

En las últimas horas empezó a circular la imagen de un hincha de Turquía que no pasó desapercibido en las tribunas por un look peculiar que luce cada vez que se acerca al estadio. Pintado de negro, barba y cabello blanco junto a una camiseta turca que lo identifica. Detrás del personaje, hay una persona.

Se trata de Necdet Ölçerman , conocido en redes sociales como Udi Neco , quien sorprendió con su look en el partido de Turquía y Australia el pasado 13 de junio. Con su particular figura, se convirtió rápidamente en viral y el mundo se empezó a preguntar quién era la persona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/haberGBT/status/2066618856785825797&partner=&hide_thread=false Türk taraftar Udi Neco, dünya genelinde viral oldu. pic.twitter.com/Fny04vwKk0 — GBT haber (@haberGBT) June 15, 2026

Según se supo es un empresario joyero del país que representa con su camiseta, fue parte de la gendarmería turca y es conocido en el ambiente futbolero de su país debido a que habitualmente asiste a los estadios para disfrutar del fútbol. No se trata de un look especial para la ocasión, sino que desde hace años lo utiliza para acompañar a su amado Besiktas de Estambul (por eso los correspondientes colores predominantes en su look).

Su otra aparición

Más allá su irrupción en el certamen ecuménico, el hincha había dado que hablar en la Eurocopa 2024 cuando toda la prensa empezó a investigar sobre él por su atuendo.

El origen de su apodo

Según se conoció se hace llamar Neco Udi. La primera parte del nombre como una forma de abreviar su nombre (Necdet) mientras que la segunda es un término turco para quienes interpretan el ud, instrumento de cuerda tradicional en el país.

Más allá de su personaje con el que llama la atención de la prensa, aparecieron en las redes sociales imágenes de Necdet Ölçerman, su nombre real, que llamaron la atención por el contraste con el personaje.