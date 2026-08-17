En la categoría 2015, un árbitro amonestó a dos nenes por insultos de sus padres

El juez justificó la medida, que sería replicada en distintos puntos del país y pone nuevamente en debate la violencia en el fútbol infantil.

La violencia en el fútbol se ha hecho habitual en Argentina a lo largo de los años. Ya sea en la actividad profesional como en las categorías formativas, el deporte más popular suele ser un lugar en el que ocurren diferentes hechos repudiables que no son inherentes exclusivamente a la actividad, sino más bien parte de una cultura . En el caso de las inferiores , las agresiones verbales o físicas toman más gravedad, ya que se trata de niños que, más allá de practicar fútbol, se están formando como personas.

En la última semana se difundió el video de un árbitro que amonestó a los capitanes de dos equipos de la categoría 2015 luego de que se escucharan insultos desde las tribunas, donde habitualmente van los padres, madres y otros allegados.

Agustín Céliz es un árbitro amateur e influencer , con más de 400 mil seguidores en Instagram y más de 500 mil en TikTok. Desde su oficio, suele compartir contenido en diferentes torneos de mayores y menores.

La decisión se viralizó rápidamente y generó controversia, ya que no es habitual.

“Las jornadas se viven con esa intensidad y los árbitros amateurs estamos acostumbrados. Escuchamos mucho cómo les exigen a los nenes. En este caso, empezó una discusión afuera de la cancha y por eso decidí frenar el partido”, dijo Céliz en diálogo con TN sobre lo ocurrido durante el encuentro entre Defensores y La Amistad.

El joven árbitro comenzó a dirigir por necesidad económica y se fue transformando en un fenómeno de redes sociales por subir videos de los partidos donde se graba con un micrófono. Allí se escuchan las charlas de partido que tiene con los jugadores y en ese contexto se dio la última noticia.

“Después de la viralización del video me llamaron de muchos lugares y muchas provincias en donde me dijeron que iban a tomar la misma medida con los capitanes en caso de que ocurriera lo mismo con la gente de afuera”, avisó.

"Lo tenemos muy normalizado"

Agustín es uno de los miles de árbitros de todo el país. El mercado de los torneos amateurs mueve miles de millones y resulta una fuente de ingreso importante para organizadores y árbitros, mientras que mucha más gente es la que practica el deporte todas las semanas en los diferentes certámenes del país.

“Los árbitros convivimos mucho con la violencia y lo tenemos muy normalizado, aunque parezca mal. Yo tengo como prioridad hablar antes de los partidos y decirles a los chicos que ‘la gente de afuera no existe’. Tienen que dejar que los chicos se diviertan”, relató el árbitro.

La decisión de amonestar a los chicos por "culpa" de los padres fue la búsqueda de este árbitro de que cesen en su actitud. Sin embargo, hay lecturas diferentes sobre el tema, ya que otros piensan que los nenes no tienen porqué pagar por algo que no hicieron.

El posteo del árbitro

"En este video no busco señalar a ninguna persona en particular, sino más que nada lo que busco es generar conciencia.

En el fútbol infantil, especialmente en Argentina, la pasión forma parte de nuestra cultura. Muchos crecimos en el potrero, en un entorno en el que el fútbol se vive con una intensidad única, tanto dentro como fuera de la cancha.

Esa misma pasión, que muchas veces nace del amor, el deseo de acompañar y las ganas de ver crecer a nuestros hijos, también puede transformarse en una presión difícil de manejar para un chico.

Por eso, después de escuchar sus palabras, decidí mostrar sus mejores jugadas. Porque detrás de esas lágrimas hay un chico con talento, con compromiso y, sobre todo, con una enorme pasión por el fútbol.

Este video no busca responsabilizar a un padre en particular. Busca generar conciencia en todos nosotros".