El golazo de Nico Paz para poner el 2 a 0 de la Selección Argentina

Lautaro Martínez abrió el marcador y Nico Paz amplió la ventaja de Argentina en el amistoso disputado en Córdoba.

Nico Paz amplió la ventaja de la Selección Argentina ante Bolivia y convirtió el 2-0 en el amistoso disputado este miércoles. El mediapunta del Como apareció a los 29 minutos del primer tiempo para marcar el segundo tanto de la Albiceleste.

El gol llegó en un tramo en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tenía el control del partido y manejaba la posesión con comodidad. Paz aprovechó la jugada para definir por arriba del arquero, luego de un pase magistral de Exequiel Palacios , y así darle mayor tranquilidad al conjunto nacional antes de la media hora.

Con el 2-0 , Argentina pudo administrar el ritmo con una diferencia más amplia, mientras que Bolivia quedó obligada a adelantar líneas para intentar descontar. La aparición de Nico Paz volvió a darle protagonismo a uno de los futbolistas jóvenes que busca consolidarse dentro de la estructura de la Selección.

Lautaro Martínez había anotado el primer gol para la Selección Argentina

Antes del tanto de Nico Paz, Lautaro Martínez había sido el encargado de abrir el marcador para la Selección Argentina. A los 19 minutos del primer tiempo, el delantero aprovechó una gran habilitación de Alexis Mac Allister, quedó mano a mano con Guillermo Vizcarra y definió con precisión para establecer el 1-0.

El gol tuvo además un valor simbólico para el atacante, que había convertido el último tanto argentino en el Mundial 2026 y volvió a aparecer en el inicio de este nuevo ciclo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su definición destrabó un encuentro que Argentina ya controlaba desde la posesión y la circulación.

La Selección Argentina deberá jugar las Eliminatorias 2030 a pesar de estar clasificada al Mundial

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 mantendrán su tradicional formato de todos contra todos a 18 fechas, pero con un escenario inédito: Argentina, Uruguay y Paraguay competirán en el torneo pese a estar ya clasificadas por albergar los partidos inaugurales de la cita máxima.

Según le comunicó la FIFA a la Conmebol, la participación de estos tres seleccionados no liberará cupos adicionales para la región, algo que garantizará que sumen rodaje competitivo sin afectar su boleto asegurado.

De esta manera, los seis cupos y medio asignados habitualmente a Sudamérica se reestructurarán: con tres selecciones confirmadas junto a los otros anfitriones (España, Portugal y Marruecos), las tres plazas directas restantes y el cupo para el repechaje intercontinental se disputarán exclusivamente entre las siete federaciones restantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.

Aunque existen posturas para postergar el inicio a septiembre, la fecha tentativa para el arranque del certamen continental está fijada para la ventana FIFA de fines de marzo de 2027, en coincidencia con los primeros amistosos posteriores a la Copa del Mundo 2026.

La comunicación oficial entre las diez federaciones sudamericanas se formalizará tras una reunión clave programada dentro de tres semanas.

En paralelo, la organización del Mundial 2030 —previsto para junio y julio de ese año— mantiene definiciones pendientes por parte de la FIFA.

Aún resta confirmar el calendario definitivo, la sede de la gran final y la resolución sobre la propuesta presentada en marzo de 2025 para ampliar la cantidad de participantes a 64 seleccionados.