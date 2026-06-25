Los mejores memes contra Neuer, tras su floja actuación ante Ecuador

El arquero alemán fue el principal apuntado luego de la derrota de Alemania en la fase de grupos del Mundial.

Manuel Neuer fue el principal apuntado por las redes sociales tras la derrota de Alemania.

Ecuador hizo historia tras vencer 2-1 a Alemania por la última fecha del grupo E del Mundial 2026 . El principal apuntado por las redes sociales, tras la derrota de los europeos, fue el arquero Manuel Neuer , que tuvo una floja actuación, con gran responsabilidad en el segundo gol sudamericano.

El portero del Bayern Múnich llegó al Mundial con polémica , ya que había renunciado previamente a la selección, pero terminó regresando para el torneo, relegando a Oliver Baumann al banco de suplentes.

Las redes sociales no perdonaron la floja actuación del arquero alemán, que tuvo responsabilidad directa en el segundo gol de Ecuador y sorprendió con algunas malas salidas, lo que fue uno de sus fuertes en gran parte de su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sech28/status/2070238807559958996?s=20&partner=&hide_thread=false Und da kommt Manuel Neuer pic.twitter.com/FDbsWnrUSC — sech (@sech28) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yassronaldo/status/2070266614293971024?s=20&partner=&hide_thread=false Manuel Neuer vs Ecuador 2026 | Highlights and saves | Best in the world? pic.twitter.com/HCfvB9dV4f — (fan) yas (@yassronaldo) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Encu5Futbol/status/2070263027564204511?s=20&partner=&hide_thread=false Lo de Alemania con Neuer y Uruguay con Muslera es como si Argentina hubiese convocado a Chiquito Romero.



Es solo un poco de héroes del Mundial 2010. pic.twitter.com/Y4I5mMuhSb — (@Encu5Futbol) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DePrimeraa/status/2070260863639158865?s=20&partner=&hide_thread=false Neuer en big 2026:pic.twitter.com/HPWgp6Jr4b — De Primera (@DePrimeraa) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LamineCamaraGio/status/2070271012994760726?s=20&partner=&hide_thread=false Le match de Neuer https://t.co/2mdjLZr6Fa pic.twitter.com/v21lRA0WXs — Si Sonko meurt, je meurs avec lui (@LamineCamaraGio) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bajarvida/status/2070272244924752316?s=20&partner=&hide_thread=false neuer cuando no se enfrenta a argensimia. pic.twitter.com/wC7ZMeVE2M — fallida joven promesa (@bajarvida) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacuGomez93/status/2070238585802965034?s=20&partner=&hide_thread=false El re mil culiadazo de Neuer cuando no juega contra Argentina: pic.twitter.com/sW9vAi7WY3 — Facu22xT (@FacuGomez93) June 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Frank_Wolf28/status/2070259558811926628?s=20&partner=&hide_thread=false Baumann viendo a Neuer mandarse cagadas despues de atajar toda la eliminatoria:pic.twitter.com/63c9ySqmIg — Frank Wolf (@Frank_Wolf28) June 25, 2026

Así fue la victoria de Ecuador ante Alemania

La selección alemana comenzó en ventaja desde el primer minuto, mediante un pase atrás del delantero Florian Wirtz para Leroy Sané, cuyo zurdazo bajo y potente agarró a contrapié al arquero Hernán Galíndez y subió al marcador. La jugada tuvo una polémica por una pierna arriba del jugador alemán, que impactó con el jugador ecuatoriano. El VAR no consideró que fuera infracción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2070238277311791283?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE ALEMANIA!



A los dos minutos de juego, Sané adelantó al conjunto Teutón ante Ecuador. pic.twitter.com/gOo3O56gGR — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

Ecuador pudo igualar solo siete minutos después, en lo que fue su primer gol en el Mundial, con una subida por la izquierda del extremo Nilson Angulo y posterior disparo bajo al poste izquierdo del arquero Manuel Neuer, que reaccionó tarde y quedó lejos de salvar su arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2070239536576106904?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ ECUADOR!



La Tri marcó el 1-1 ante Alemania gracias a este gran zapatazo de Angulo. pic.twitter.com/GeAR0YhloW — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

La primera llegada del complemento fue de Ecuador, en el octavo minuto, con un córner al segundo palo para el cabezazo del volante Moisés Caicedo, que remató desacomodado y le erró al arco.

A los 16 minutos, el experimentado delantero Enner Valencia recibió un pase atrás en el costado derecho del área y cruzó un derechazo de primera, que buscaba el segundo palo pero chocó con la estirada del histórico Manuel Neuer, que desvió hacia un costado.

Dos minutos después, el arquero de Huracán, Hernán Galíndez, tuvo una participación importante al descolgar un centro desde la izquierda del carrilero David Raum, que llegaba limpio para el cabezazo del delantero Deniz Undav.

A los 32 minutos del segundo tiempo, un tiro de esquina al primer palo fue prolongado de cabeza por Rodríguez para la aparición del delantero Gonzalo Plata, que pudo encontrar la pelota entre muchos rivales y definir alto, ante otra reacción lenta de Neuer, para marcar el 2-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2070261147568066952?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE ECUADOR PARA PONERSE EN VENTAJA!



A los 77', Plata puso el 2-1 ante Alemania. pic.twitter.com/3hsKJIcJo2 — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

Alemania volvió a llegar en el segundo minuto de descuento, mediante un remate desde el costado izquierdo del área del revulsivo delantero Deniz Undav, que dio en el lado externo de la red. Finalmente, Ecuador logró controlar el último tramo de juego y clasificar a la siguiente ronda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2070266554755731694?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ECUADOR LE GANÓ A ALEMANIA Y CLASIFICÓ A 16VOS DEL MUNDIAL!

TREMENDO FESTEJO de los dirigidos por Beccacece! pic.twitter.com/GUvA7kRue9 — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

El triunfo posicionó al elenco sudamericano en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y la clasificación garantizada, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades.

Mientras el seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.