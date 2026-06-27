Deportivo Rincón perdió de nuevo y peligran sus chances de clasificación

Deportivo Rincón volvió a tropezar en el Torneo Federal A y quedó muy comprometido en la pelea por la clasificación. En el estadio Elías Moisés Gómez , el equipo neuquino perdió 1-0 ante Atenas , con arbitraje de Fernando Marcos , por un gol de Alejo Mainero a los 5 minutos del segundo tiempo.

El partido marcó además el primer encuentro de Germán Noce como entrenador de Rincón en condición de local. El técnico había debutado la fecha pasada en la caída frente a Cipolletti en La Visera , pero esta vez tampoco pudo cortar la mala racha. El León del norte neuquino necesitaba hacerse fuerte en casa para acomodarse en la tabla, aunque volvió a quedarse sin margen en una zona cada vez más ajustada.

La diferencia estuvo en la contundencia. Atenas no tuvo demasiadas situaciones claras, pero aprovechó una de las más importantes del partido y la transformó en gol. Mainero , uno de los máximos anotadores del campeonato, apareció en el arranque del complemento para vencer la resistencia de Rincón y darle al visitante una victoria de enorme valor.

Del otro lado, el equipo neuquino buscó reaccionar y tuvo chances para llegar al empate, pero se encontró con una gran tarde de Franco Pérez. El arquero de Atenas fue una de las figuras del encuentro y respondió en tres acciones importantes cuando Rincón intentó cambiar el resultado. En un partido que, por desarrollo, como mucho parecía encaminado al empate, el local volvió a pagar caro su falta de eficacia.

Cómo queda la situación de Deportivo Rincón en el Federal A

El golpe deja a Deportivo Rincón en una situación delicada. Si bien suma 16 puntos, la misma cantidad que Juventud Unida Universitario, que ocupa el cuarto lugar, el panorama es complejo de cara a las últimas tres fechas. Dos de esos partidos serán fuera de casa, una condición en la que el representante neuquino no gana desde hace 22 encuentros.

La fecha tampoco terminó de ayudarlo. Juventud Unida Universitario igualó 0-0 ante Argentino de Monte Maíz, mientras que FADEP y Cipolletti también empataron sin goles. Con la victoria en Rincón, Atenas alcanzó a Cipo en lo más alto de la tabla y reforzó sus aspiraciones en la zona.

deportivo rincón atenas 3 Fotos: Agustín Cortez. Prensa Rincón.

El próximo fin de semana, Deportivo Rincón visitará a San Martín de Mendoza en un duelo clave para sus chances. Además, este domingo jugarán Costa Brava y San Martín en General Pico, y cualquiera de los dos que consiga ganar superará al León en la tabla. Por eso, la derrota ante Atenas no solo dolió por el resultado, sino también por el momento: a falta de tres fechas, Rincón ya no depende únicamente de sí mismo.