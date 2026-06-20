Deportivo Rincón ante Cipolletti, el duelo de la fecha en el Federal A

Los equipos zonales están en zona de clasificación a la próxima instancia, mientras que Cipo supera al León por un punto.

La fecha 14 del Federal A trae uno de los partidos más atractivos de la zona: en La Visera de Cemento , Deportivo Rincón visita a Cipo . El Capataz viene de una dura derrota en La Pampa y el León de ganar en Neuquén.

Ambos están en zona de clasificación y distanciados por un punto, lo que le da al partido tintes de final. “Cada partido qué tengamos son finales. Cuando es así, ajustamos siempre desde el trabajo en todos los aspectos y los muchachos están haciendo gran esfuerzo para poder darle a la gente este primer objetivo estar entre los 4 clasificados”, dijo Fabián Enríquez , director técnico de Cipolletti , a LM.

A partir de las 15:30, Valentín Pompei pitará el inicio del duelo en el escenario de la calle O’Higgins. El juez de Olavarría tendrá la asistencia de Nicolás Moreno y Felipe Zonco, mientras que Kevin Bustos ocupará el rol de cuarto árbitro.

La zona 3 del Federal A es la más pareja de todas y tiene a los equipos que hoy irían a la Zona Campeonato en un margen de tres puntos. Luego de este fin de semana, podría cambiar toda la tabla. El puntero, Argentino de Monte Maíz tiene 19, Atenas de Río Cuarto está segundo con 17, Cipolletti marcha segundo con los mismos puntos y el Deportivo Rincón viene cuarto con 16. “Los partidos se definen por detalles y más en una zona pareja donde todos tienen chances de poder estar entre los 4”, sostuvo Enríquez.

deportivo rincón cipo (2)

El Albinegro no tuvo la mejor tarde en General Pico el último fin de semana: la derrota por 1 a 0 fue quizá lo menos doloroso, por lo que fue el desarrollo del encuentro. El equipo de Enríquez tuvo tres bajas: Juan Cruz Huichulef por lesión, y por expulsiones perdió a Yago Piro y Claudio Mosca.

Ahora deberá reconfigurar el once. “Trabajamos como siempre desde que llegamos, muy bien, con mucha intensidad para ver quien está para jugar y armar siempre el mejor equipo. Más allá de las expulsiones, lesión y enfermedad, siempre se trabaja bien por la predisposición de los jugadores al ciento por ciento”, aseguró el DT.

EL León llega con un nuevo de director técnico: Germán Noce, luego de lo que fue el interinato de Alfredo Tizza. De esos dos partidos, el primero fue derrota en Monte Maíz y el segundo, una trabajada victoria en el Moisés Gómez. Comenzó perdiendo ante Juventud Unida de San Luis y en los últimos 25 minutos Ezequiel Ávila se vistió de héroe para darle los tres puntos y trepar a la cuarta posición.

El historial entre Deportivo Rincón y Cipolletti

En La Visera, esta temporada Cipolletti disputó seis encuentros de los cuales ganó cuatro, empatando y perdiendo en una sola ocasión. Frente al Deportivo Rincón, en condición de local, el historial está a favor de los cipoleños.

Se enfrentaron en dos oportunidades: en la temporada 2024, el Albinegro se impuso por 1 a 0 en la fecha 13 gracias a un gol de Alex Díaz. En la temporada del 2025, por la décima jornada, volvió a festejar frente al León con una contundente victoria por 3 a 0, con un doblete de Cristian Ibarra y otro tanto de Gonzalo Lucero.

“Tenemos partidos importantes de local que debemos que trabajar con mucha concentración para hacer un buen duelo, estamos en condiciones siempre. Todo los partidos son finales cuando va la etapa final”, aseguró el DT de Cipo.

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Esta temporada, la ida en Rincón de Los Sauces quedó en manos del Capataz por 2 a 1, en un partido donde las expulsiones y las lesiones hicieron que Fabián Enríquez gane la pulseada con muchos juveniles. Benjamín García, Valentín Flores, Sergio Ranquehue y Facundo Berezoski fueron los grandes protagonistas, algo similar se verá en la Visera este domingo.

“La semana de trabajo igual a las demás, como siempre buscando los mejores intérpretes para este partido más allá de las bajas todos están disponibles para jugar, son parte del plantel”, mencionó.

El duelo entre rionegrinos y neuquinos tendrá la transmisión habitual de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, Lu19 y Canal 10 se suman con radio e imágenes mientras que La Primera AM550 también estará presente, medio que sigue la campaña del León.