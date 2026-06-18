El hijo de un reconocido ex árbitro será juez del duelo entre Cipo y Deportivo Rincón

El próximo domingo, los equipos regionales protagonizarán un partido clave para la zona 3 del Federal A.

En el fútbol de ascenso los partidos se empiezan a jugar en la semana. La designación del árbitro suele ser un tema de interés, pero además ocurre que Cipo y Deportivo Rincón están peleando puestos de clasificación y para este cotejo habrá un juez muy particular. Es que el joven Valentín Pompei estará encargado de impartir justicia en el partido del próximo domingo, a las 15:30, en La Visera.

Se trata de un árbitro oriundo de Olavarría que está atravesando su primera temporada en la categoría y es el hijo del recordado Juan Pablo Pompei, quien fue colegiado de primera división e internacional durante más de una década.

Será la primera vez para Valentín arbitrando a cualquiera de los dos equipos y estará acompañado por Nicolás Moreno y Felipe Zonco como asistentes, mientras que Kevin Bustos será el cuarto árbitro.

valentín pompei

Herencia elegida

Valentín contó hace poco que la decisión de ser árbitro fue voluntaria y no impuesta. "Empiezo de chico, cuando tenía 9 años en la clase de Educación Física yo dirigía. Le pedía el silbato al profe y dirigía. Era bravo y mis compañeros se acuerdan que suspendía los partidos cuando se ponían difíciles", dijo en declaraciones a Radio Cadena 103.

"Nunca fue una imposición familiar, papá quería que sea cualquier cosa menos árbitro. Pensaba que se me iba a pasar la idea, pero a los 14, 15 me puse cada vez más insistente. Yo quería ser árbitro. Lo acompañé poco a mi viejo, pero fui a las canchas de Central, Boca, Racing, Olimpo y yo era la persona más feliz de la historia", explicó.

Cabe recordar que tanto su abuelo como su tío también fueron árbitros.

Pompei pertenece a la Liga de Fútbol de Olavarría y en abril de este año debutó en el Federal A con el partido Kimberley-Olimpo en Mar del Plata. También fue cuarto árbitro en un duelo de la Primera Nacional entre San Martín de San Juan y Quilmes.

juan pablo pompei Juan Pablo Pompei cuando dirigía en primera.

Más allá del árbitro, Cipo y Rincón llegan con apenas un punto de diferencia, por lo que el choque del domingo es clave para sus aspiraciones.

Cuando se enfrentaron en la primera vuelta, el albinegro ganó de visitante, en lo que fue su única victoria del certamen en esa condición.

Desde que comparten categoría, jugaron dos veces en La Visera y en ambas ocasiones fue victoria del Capataz. Se impuso 1 a 0 en 2024 y 3 a 0 el año pasado.