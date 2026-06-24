Federal A: Cipo y Deportivo Rincón jugarán el sábado

Después de la victoria del albinegro sobre el León, los representantes regionales encaran la fecha 15 de la zona 3.

El Consejo Federal difundió este miércoles, como es habitual, la agenda para el fin de semana. El Federal A disputará la fecha 15 de la fase regular el próximo fin de semana, con Cipo y Deportivo Rincón como protagonistas. La particularidad es que ambos se presentarán el sábado, en un capítulo clave para buscar la clasificación.

El albinegro derrotó justamente al León en el duelo regional del último domingo en La Visera. El gol agónico de Andrés Almirón fue muy festejado por el Capataz para el 2 a 1 que lo dejó como puntero, mientras que el conjunto neuquino quedó herido y necesita recuperarse.

Cipo disputará el primer partido de la fecha cuando el sábado a las 11:30 visitando a FADEP de Mendoza , en la ciudad de Russell , ubicada 20 kilómetros de la capital provincial. Cuando se vieron las caras en La Visera, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez se impuso 2 a 1. José Díaz será el árbitro.

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Por su parte, Rincón volverá al Elías Moisés Gómez para recibir al siempre complicado Atenas de Río Cuarto. El partido comenzará a las 15:30 con el pitazo inicial de Fernando Marcos.

A esa misma hora, Argentino de Monte Maíz y Juventud Unida Universitario de San Luis se verán las caras con el arbitraje de Nelson Bejas.

El otro partido de la zona 3 será el domingo, cuando Costa Brava reciba a San Martín de Mendoza, desde las 15:30, con Maximiliano Manduca como juez principal.