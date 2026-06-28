La dura frase con la que Bielsa se habría despedido de Uruguay

El director técnico tuvo una charla con el plantel luego de la eliminación del Mundial 2026, lo que marcaría su salida de la Selección.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 habría dejado también el cierre del ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste. Después de la caída deportiva, el entrenador argentino mantuvo una charla con el plantel en la concentración de Playa del Carmen, antes de despedirse del grupo y abandonar la delegación.

Según informó el periodista uruguayo Sebas Giovanelli en ESPN, la reunión estuvo marcada por un clima tenso y por el malestar del técnico con algunos futbolistas importantes del equipo. En ese contexto, Bielsa habría dejado una frase que resume el quiebre interno: “Me voy muy triste porque me dejaron solo”.

La versión surgida desde Uruguay apunta a un desgaste en la relación entre el entrenador y parte de los referentes del plantel. Entre los nombres mencionados aparece Federico Valverde , señalado especialmente luego de mostrar un gran disgusto tras ser reemplazado en el partido decisivo ante España. Esa situación habría profundizado una convivencia que ya venía golpeada por los resultados y por la temprana despedida mundialista.

En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa se reconoció culpable y afirmó que su salida de la Copa del Mundo es “difícil de articular”, aunque recalcó en más de una ocasión que cree que sus dirigidos debieron haber obtenido siete puntos y apenas sumaron dos, en un comentario que “describe el resultado” de su gestión.

Bielsa Uruguay Mundial Memes

Sobre sus futbolistas, el DT argentino afirmó que se trata de un “grupo de jugadores calificados” a los cuales no pudo fortalecer “más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación”.

Aunque fue autocrítico al mencionarse como el responsable de la rápida eliminación, el director técnico de 70 años criticó que “nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea” y que “las preguntas no persiguen respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción”, para luego excusarse: “si quieren explicaciones les reitero que de siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos”.

Uruguay quedó eliminado después de una fase de grupos muy por debajo de las expectativas, en la que apenas sumó dos puntos. La salida en primera ronda aceleró las dudas sobre la continuidad de Bielsa, cuyo vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol estaba condicionado por la participación en la Copa del Mundo.

De confirmarse su salida, Bielsa cerraría su etapa en Uruguay con 37 partidos dirigidos, 14 triunfos, 15 empates y 8 derrotas. Ahora, la AUF deberá definir los próximos pasos para reconstruir el proyecto deportivo, mientras que el futuro del entrenador rosarino vuelve a quedar abierto tras una despedida atravesada por la frustración y el conflicto interno.

¿Quién podría reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay?

Gallardo aparece como un viejo deseo de la dirigencia uruguaya, que ya lo había buscado en otras oportunidades durante su etapa en River. Ahora, el contexto es distinto: el Muñeco se encuentra sin dirigir y viajó al Mundial 2026 como comentarista de ESPN. Por eso, ante la posible salida de Bielsa, su nombre vuelve a ganar fuerza como una opción de peso para iniciar un nuevo ciclo en la Selección uruguaya.