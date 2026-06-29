La maldición de Japón en los últimos tres cruces mundialistas

El seleccionado asiático volvió a quedar afuera en instancias de eliminación directa después de ir arriba en el marcador.

Los últimos tres mundiales pintaban mucho mejor para Japón de lo que terminaron siendo. Sobre todo en los partidos decisivos, donde otra vez volvió a flaquear en los momentos finales. Este Mundial 2026 fue el tercero consecutivo quedando afuera en el primer cruce para los nipones.

La caída por 2 a 1 ante Brasil , con el gol agónico de Gabriel Martinelli , no es un oasis en la creciente historia futbolística de Japón. Es que después de estar al frente en el marcador, no supo aguantar la diferencia, se metió demasiado atrás y lo pagó muy caro sobre el cierre.

De hecho, en cuanto a méritos, Brasil lo podría haber ganado antes, porque el arquero Suzuki fue figura y hasta tuvo algo de suerte para mantener primero el cero y después el empate.

Igualmente, es una caída muy dolorosa para Japón, que había llegado a este partido sin derrotas y estuvo varios minutos al frente en el marcador.

suzuki vinicius

Esta situación, de perder sobre el final y luego de haber estado arriba en el tanteador, no es nueva para los asiáticos. Incluso, la herida es todavía más profunda porque se acumulan tres eliminaciones consecutivas muy similares.

Croacia lo eliminó en 2022

Después de ganar el grupo E, dejando segundo a España y eliminando a Alemania, la ilusión japonesa era enorme. En octavos de final, le tocó el subcampeón vigente, Croacia.

japón croacia 2022

Los asiáticos ganaban 1 a 0 por el tanto de Daizen Maeda, antes del final del primer tiempo. Sin embargo, Ivan Périsic lo empató a los 80' del complemento y la igualdad se mantuvo hasta el suplementario.

En la tanda de penales, Dominik Livakovic fue la gran figura y Croacia se metió en cuartos, donde eliminó a Brasil por la misma vía. Quedaría afuera recién en semifinales ante Argentina.

En 2018 fue peor

Japón le ganaba 2 a 0 a Bélgica por octavos de final de Rusia 2018. Henki Haraguchi y Takashi Inui pusieron en ventaja a los nipones en el inicio del segundo tiempo y todo parecía encaminado para dar el golpe.

Sin embargo, a falta de 20', Jan Vertonghen descontó para Bélgica, que volvió a meterse en partido. Apenas 5 minutos después, Fellaini empató las cosas y con el envión se lo llevó puesto.

Un recordado gol de Nacer Chadli en el minuto 95, tras un gran contragolpe, metió a los belgas en la siguiente instancia y dejó a Japón con las manos vacías.

béglica japón 2018

En Brasil 2014, Japón quedó último en su zona en la fase de grupos, donde estaban Colombia, Grecia y Costa de Marfil. En Sudáfrica 2010, los nipones pasaron segundos en el grupo E que ganó Países Bajos. Dinamarca y Camerún quedaron afuera.

En Alemania 2006, Japón fue último en el grupo F, donde pasaron Brasil y Australia, mientras que Croacia fue eliminado.

Cuando organizó el Mundial 2002 junto a Corea del Sur, los japoneses cayeron 1 a 0 en octavos de final ante Turquía.