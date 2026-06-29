Mundial 2026: la agenda de los partidos de 16avos de final para este lunes 29 de junio

Mundial 2026: la agenda de este lunes 29 de junio en los 16avos

El Mundial 2026 ya no perdona. Este lunes arranca sigue la fase de eliminación directa con tres cruces de 16avos de final que prometen emociones de principio a fin. El que pierde se va a casa, el que gana sueña con levantar la copa el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este domingo, Canadá le ganó sobre la hora a Sudáfrica por la mínima diferencia.

El primer turno del día, a las 14:00, enfrenta a Brasil con Japón en la segunda jornada de la fase de eliminación directa. El equipo de Carlo Ancelotti , que cerró la fase de grupos con un récord perfecto al igual que Argentina y México, parte como uno de los grandes favoritos del torneo. El partido se podrá ver por DSports y plataformas de streaming.

A las 17:30 llega otro plato fuerte: Paraguay se mide ante Alemania en uno de los cruces más desiguales en el papel, pero más atractivos en potencial sorpresa. Los guaraníes de Gustavo Alfaro llegaron a los 16avos como uno de los mejores terceros del torneo y van por el batacazo ante uno de los históricos del fútbol mundial. El encuentro se transmite por TyC Sports y DSports .

turquia paraguay

El cierre del lunes, a las 22:00, tendrá como animadores a Países Bajos y Marruecos. Se verá por TyC Sports, DSports y plataformas de streaming.

La agenda completa del lunes 29 de junio

14:00 — Brasil vs. Japón | DSports - Telefe

17:30 — Paraguay vs. Alemania | TyC Sports y DSports

22:00 — Países Bajos vs. Marruecos | TyC Sports y DSports

El agónico triunfo de Canadá

Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica en un encuentro que se destrabó recién en los últimos minutos y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El único gol del partido, que se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, llegó recién a los 46 minutos del segundo tiempo, a través del mediocampista Stephen Eustáquio.

En el primer tiempo, el dominio fue absoluto por parte de Canadá, que se clasificó a esta instancia como segundo en el Grupo B producto del empate con Bosnia y Herzegovina y la derrota con Suiza, además de la goleada 6-0 sobre Qatar.

Sudáfrica, por su parte, había dado la sorpresa en el Grupo A al ganarle en la tercera fecha a Corea del Sur para finalizar en la segunda posición con cuatro unidades.

La primera oportunidad clara para los canadienses llegó a los 23 minutos de juego, cuando el defensor Derek Cornelius cabeceó en el borde del área chica, pero la pelota salió con poca potencia y el arquero sudafricano Ronwen Williams contuvo sin problemas.

canada sudafrica

En el final de la primera mitad, cuando ya se habían cumplido 45 minutos, los canadienses volvieron a tener una chance clarísima con un nuevo cabezazo de Cornelius que el defensor Aubrey Modiba consiguió despejar en la línea, mientras que en el rebote Williams le tapó un mano a mano clarísimo al delantero Tajon Buchanan.

En el complemento, Canadá siguió teniendo situaciones clarísimas, pero Williams mantuvo un nivel altísimo, salvando constantemente a Sudáfrica.

Cuando parecía que el tiempo extra era inevitable, apareció Eustáquio para vestirse de héroe con una gran volea cruzada desde el borde del área para darle el triunfo y la histórica clasificación a los octavos de final a Canadá.

La próxima presentación de Canadá será el sábado 4 de julio, cuando se enfrente con el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, que jugarán este lunes a las 22.