La fuerte decisión que tomó una importante figura por la muerte de su hijo en medio del Mundial 2026

El reconocido futbolista anunció a través de sus redes sociales la muerte de su hijo que esperaban junto a su pareja. Tenía cinco meses de gestación.

La vida le dio un duro golpe cuando el jugador atraviesa un gran momento futbolístico disputando el certamen más codiciado en el fútbol: la Copa del Mundo , con su selección que es una de las más destacadas del certamen que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá y que jugará este lunes por la noche para definir si sigue o no en el certamen.

En medio de la concentración con la Selección, que consiguió el pase a los dieciseisavos de final del certamen, el futbolista que juega en un club de la elite mundial recibió la noticia de que el bebé que esperaba junto a su pareja murió. Con la noticia anunciada en las redes sociales, el futbolista tomó una decisión contundente.

Se trata del jugador Cody Gakpo , futbolista de la Selección de Países Bajos , quien sufrió esta dura noticia en medio de su gran presente por disputar la cita ecuménica. En su comunicado, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunció la noticia: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”.

Cody Gakpo

El posteo de la pareja del jugador

Noa van der Bij, pareja de Cody dedicada al modelaje, fue quien comunicó a través de una publicación en sus redes sociales la triste noticia que les toca atravesar en un contexto opuesto: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo”.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”, concluyó en su comuniicado expresando su profundo dolor.

Qué dijo Gakpo sobre la triste noticia

“Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión”, dijo el jugador en su cuenta personal de Instagram.

Cody Gakpo familia

El fuerte apoyo del entrenador Ronald Koeman

En una declaración pública, el entrenador del seleccionado fue claro al enviar un sentido apoyo a la familia: “Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”.

En su relato dejó en claro que fue el propio futbolista en tomar la decisión de quedarse con el seleccionado y no regresar a su país de origen. “Desde la Federación y la selección se le dio vía libre a cualquier decisión que quisiera tomar”, dejó en claro. Cabe recordar que la Selección jugará este lunes ante Marruecos desde las 22.