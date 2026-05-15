El mal momento de la hija de Maru Botana en Barcelona: "Sentí susto y soledad".

Sofía Solá , la hija de Maru Botana , había anunciado en abril a través de las redes sociales que había decidido seguir sus sueños y apostar por nuevos rumbos laborales en España. Y en los últimos días, la joven influencer mostró que ya se encuentra instalada en Barcelona, donde comenzó una nueva etapa de su vida buscando explotar su trabajo como modelo y explorando nuevos caminos.

Lo cierto es que mediante redes sociales, la joven de 21 años se posiciona como una de las influences del momento y su contenido diario tiene un gran alcance, y es mediante esta herramienta que relata sus nuevas "aventuras" en suelo europeo, mostrando looks y actualizando novedades sobre ella. Y en las últimas horas, relató el accidente que sufrió en la vía pública, que le llevó a vivir un momento de susto y necesidad de estar cerca de su madre, Maru Botana.

En un reciente video publicado en su cuenta de TikTok, Sofía Solá le contó a sus seguidores que por su nueva rutina en Europa disminuyó la cantidad de videos que comparte en redes sociales. Sin embargo, se tomó un tiempo para relatar el episodio que atravesó en sus últimas horas, y que más allá de las dolencias físicas que tiene, la llevó a reflexionar sobre el duro momento que vivió lejos de sus seres queridos.

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Puntualmente, la modelo indicó que desde que se mudó a Barcelona se traslada en bicicleta por las calles de la ciudad pero el día miércoles mientras utilizaba este medio de transporte fue atropellada por una moto. "Creo que fue la primera vez en todo este viaje que sentí un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre", se sinceró.

Los detalles del accidente que sufrió la hija de Maru Botana

Además, Sofía Solá señaló que como consecuencia del impacto tiene un dolor en el gemelo que no tiene nivel de gravedad de lesión, también sufrió un golpe en la frente y raspones en las rodillas. Si bien destacó que ninguna de estas heridas le causan malestar, si sintió mucho al momento de encontrarse sola en esa situación y no tener de quién recibir un abrazo.

"Le quería contar a alguien lo que había pasado y no podes. Y en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro", destacó, dejando en claro cómo le afectó la distancia con sus seres queridos al travesar un momento de miedo, un sentimiento que no había sentido desde el momento que dejó la Argentina.

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Lo cierto es que, además, Sofía Solá se enfocó en llevar tranquilidad a sus seguidores y seres queridos al indicar que se encuentra en buen estado de salud y que sigue de pie con sus proyectos personales pero utilizó esta desagradable situación para reflexionar.