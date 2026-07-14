La polémica resurgió cuando Luciana Elbusto compartió una captura de pantalla con un mensaje muy agresivo enviado por Cecilia Insinga.

Filtraron los escandalosos chats entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto de cuando estalló la crisis con Brancatelli

El escándalo que involucró a Diego Brancatelli , Cecilia Insinga y Luciana Elbusto vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. En las últimas horas se conocieron los chats que la periodista le habría enviado a la mujer señalada como la tercera en discordia, luego de que estallaran las versiones de una supuesta infidelidad .

La polémica resurgió después de que Luciana Elbusto compartiera en sus redes sociales una captura de pantalla con un mensaje muy agresivo. La publicación se dio en el marco de la denuncia pública por amenazas que realizaron Diego Brancatelli y Cecilia Insinga, tras las repercusiones que generaron las declaraciones del periodista sobre la Selección Argentina y Lionel Messi.

Sin embargo, el tema tomó una nueva dimensión cuando en LAM difundieron una serie de conversaciones. Según mostraron al aire, corresponden al intercambio entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto en los primeros días del escándalo.

Los mensajes que Cecilia Insinga le habría enviado a Luciana Elbusto

De acuerdo con el material exhibido en LAM, Cecilia Insinga intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Luciana Elbusto luego de conocerse públicamente la presunta relación entre esta última y Diego Brancatelli. Uno de los mensajes expuestos refleja la insistencia de la periodista para obtener una respuesta. Allí puede leerse: "Te voy a llamar hasta que atiendas", luego de varios intentos de comunicación telefónica.

Mensajes cruzados entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto.

Además, Luciana Elbusto había mostrado previamente otro de los textos que recibió, en el que se leía: "Deseo que te mueras, hija de p...". Las conversaciones difundidas también incluyen otros mensajes en los que Cecilia Insinga cuestionaba la actitud de la periodista y su exposición mediática. En uno de ellos escribió: "No manches la profesión, hablar de la gente no es hacer periodismo".

La secuencia continuaba con nuevas recriminaciones. Entre los mensajes que trascendieron figura otro en el que expresaba: "Mudita resultaste, tanto ovario y ¿ahora te comés los mocos", mientras que, según se informó, gran parte de los textos enviados posteriormente habrían sido eliminados. En otro de los fragmentos difundidos, la periodista cerraba con una fuerte frase dirigida a Elbusto: "Deseo que te pase lo peor que te pueda pasar, ya que sos tan zorra".

La versión de Luciana Elbusto tras la filtración

Luego de que el caso adquiriera una enorme repercusión pública, Luciana Elbusto brindó distintas entrevistas para explicar su versión de los hechos. En ese contexto, sostuvo que, tras conocerse el escándalo, los tres protagonistas mantuvieron una conversación con el objetivo de acordar cómo abordarían el tema frente a la prensa.

Durante un tiempo, la periodista optó por mantener silencio y evitar declaraciones públicas. Sin embargo, a medida que la historia continuó creciendo y ocupando espacio en los programas de espectáculos, decidió romper el silencio y asistir a distintos medios de comunicación para contar su versión de lo sucedido.