Diego Brancatelli esquivó a su amante y le dedicó un sentido posteo a Cecilia Insigna

El trío amoroso se cruzó en la entrega de los Premios Martín Fierro 2025. El periodista que compartió mesa con Telenoche esquivó a Luciana Elbusto.

Todo parecía marchar bien en la ceremonia de premiación de los Martín Fierro 2025 hasta que un trío amoroso se cruzó y generó un sinfín de repercusiones.

Se trata de Diego Brancatelli , Cecilia Insigna y Luciana Elbusto . Mientras que el periodista se mostró súper cercano a su mujer Cecilia Insigna, Elbusto estuvo muy cerca buscándolo todo el tiempo y la reacción en las redes sociales no tardó en llegar.

Fue Yanina Latorre quien contó que la periodista que fue señalada como la tercera en discordia en la relación buscaba estar detrás de la pareja todo el tiempo. Aunque tanto Brancatelli como Insigna no le dieron demasiada importancia a su presencia.

Insigna estaba nominada a mejor cronista/ movilero por su rol en Arriba Argentinos y Mediodía Noticias, pero el galardón se lo llevó Oliver Quiroz. Tras la derrota, Brancatelli que por cierto compartió mesa con todo el equipo de El Trece y TN decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje y dejar en claro que entre ellos está todo muy bien.

“La número 1 sos vos (lejos) hace muchos años!”, escribió el periodista junto a su mujer sosteniendo un mini premio. “Te mereces este reconocimiento. La estatuilla ya va a llegar”, la consoló y remarcó que “la gente lo sabe”.

Diego Brancatelli habló de su infidelidad: "Cometí errores, pero basta de exponer a mi familia"

Después de más de una semana de mantenerse en silencio frente a la tormenta mediática que lo tuvo como protagonista, Diego Brancatelli decidió hablar. Lo hizo en su lugar de trabajo, durante el programa que conduce Jorge Rial en la pantalla de C5N, y con un tono que mezcló vulnerabilidad, enojo, introspección y hartazgo. Fue su forma de cerrar —o al menos intentar ponerle un límite— a la exposición pública de un conflicto privado que lo puso en el centro de las críticas y especulaciones.

“Estoy mucho mejor y quería compartir una reflexión final”, arrancó el periodista, visiblemente conmovido, pero también decidido a fijar postura. “Prometí en casa no hablar más del tema, sé que no quieren que siga, pero también es cierto que hace diez días vengo siendo el centro de una escena incómoda, fea, triste, de la que soy responsable y me hago cargo, pero que está rodeada de una maldad y de una perversidad nunca antes vista”, señaló.

Brancatelli fue claro al marcar un límite. Su pedido más enfático estuvo dirigido a los medios de comunicación que, según denunció, reprodujeron imágenes de sus hijos mientras abordaban el conflicto. “Estoy harto, no sé cómo pedirlo ya. ¡Dejen de mostrar imágenes de mis hijos! Tienen 6 y 9 años, van al colegio, tienen una vida. No merecen estar metidos en esto”, exigió.

La intervención del periodista se dio luego de varios días en los que su vida personal fue objeto de una cobertura constante en redes sociales y programas televisivos, muchos de los cuales, según él mismo dijo, cruzaron todos los límites éticos. “Está mal hablar del tema, ya está, ya se sabe todo. Hay familias atrás que sufren. Después se replantean el periodismo, pero esto está mal”, subrayó con tono de reproche hacia el tratamiento mediático.

También fue categórico al pedir respeto por su esposa, Cecilia Insinga, quien, aseguró, “no eligió ser parte de esto y no tiene nada que ver”. “Hablen de mí, digan lo que quieran, pero no pongan fotos ni imágenes de gente que no tiene nada que ver. Basta”, insistió.

A lo largo de su descargo, Brancatelli se mostró dispuesto a asumir su responsabilidad en lo sucedido, aunque sin entrar en detalles. Dijo haber dado la cara en el ámbito privado: “Hablé con mi familia, con mis suegros, con mi mamá, con mis cuñados, con Cecilia. Me senté con cada uno, les conté qué pasó, qué hice, de qué me arrepiento. Porque si hubiera cuidado antes, no hubiera hecho lo que hice”.

Más allá de lo personal, también hizo un ejercicio de autocrítica vinculado a su perfil público y su estilo comunicacional. “Tal vez me tengo que replantear cómo hago algunas cosas. Algunos dicen que todo esto me pasa por soberbio, por agresivo. Bueno, tal vez tenga que aprender. No soy perfecto, cometí errores. Pero lo importante es asumirlos”, sostuvo.