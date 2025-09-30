El clima en Neuquén

Espectáculos
La Mañana Martín Fierro

Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro

La ceremonia comenzó a las 21 con la conducción de Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Homenajes, reconocimientos y todos los premiados.

Este lunes desde las 21 y con transmisión de Telefe se entregan los premios Martín Fierro de Televisión. La gala será conducida, una vez más, por Santiago del Moro.

Habrá 35 ternas y dos grandes producciones con los mayores números de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, con nueve nominaciones. Por otro lado, El Trece se alza con seis nominaciones con la ficción Iosi, el espía arrepentido.

Le siguen Bake Off Famosos con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. Además, El Encargado, la producción de El Trece obtuvo cuatro nominaciones, entre ellas, a Actor protagonista de ficción para Guillermo Francella y Gabriel Goity.

Todos los nominados a los premios Martin Fierro

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe (Ganador)
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe (Ganadores)
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe (Ganador)
Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece (Ganador)

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve (Ganadora)
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe (Ganador)
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe (Ganador)

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América (Ganador)
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe (Ganador)
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América
Bake Off Famosos

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe (Ganadora)
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe (Ganador)
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelistas

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve (Ganador)
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece (Ganador)
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América (Ganador)
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América (Ganador)

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece (Ganador)
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Guillermo Francella en El Encargado

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe (Ganadora)
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América (Ganador)

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve (Ganador)

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve (Ganador)

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe (Ganadora)
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece (Ganador)
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve (Ganador)

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe (Ganador)
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe (Ganador)
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe (Ganador)
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut (Ganador)
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe (Ganador)
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto

  • Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece (Ganador)
  • Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América (Ganador)
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece (Ganadores)
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje - Telefe
  • Resto del mundo - Eltrece (Ganador)
  • Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

  • Adn buena salud - Televisión Pública (Ganador)
  • BA Emergencias - El Nueve
  • Intelexis Mujer - NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece (Ganador)

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América (Ganador)
  • Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
  • Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
  • Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

