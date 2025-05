Aseguran que la mujer de Diego Brancatelli lo echó de su casa

Branca 1.jpg Diego Brancatelli y su esposa

Diego Brancatelli habría sido echado de su casa

La encargada de confirmar esta versión fue Santiago Sposato, quien desde su cuenta de X (ex Twitter) lanzó una dura acusación: "El periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los 'chats falsos' no sonó creíble para la (ex) mujer. Va a depto prestado en Caba. En momentos como este, solo me acuerdo cuando quería voltear la colecta genuina del hincha de Independiente".