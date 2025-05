El presidente de Uruguay confirmó que Pepe Mujica está en un "momento difícil" de salud

" Estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar. En algunas de las últimas movidas como que lo afectó", expresó el presidente uruguayo. "Todos tenemos que apostar a que en todas las etapas de la vida la dignidad sea la clave ", agregó y a su vez indicó que "no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo".

"Estuve con él el jueves. Evidentemente hay un estado de salud que es delicado; no puede moverse", dijo Orsi sobre José Mujica.



"No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo", añadió.

Por otro lado, destacó que Mujica sigue siendo un referente intelectual para el país: "Sigue siendo muy útil para esas conversas de media hora, una hora, dos horas, donde te traes un paquete de ideas y de sensibilidades que precisamos mucho".

Mujica, de 89 años de edad, no se presentó para emitir su voto en esta contienda electoral por recomendación médica, según indicó el Movimiento de Participación Popular (MPP) a la agencia EFE. Su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, sí concurrió a votar por la mañana, aunque no realizó declaraciones públicas.

El líder histórico del MPP enfrenta una recaída de cáncer de esófago, diagnosticado en 2024 y que se extendió al hígado. En enero, Mujica había declarado públicamente que no se sometería a nuevos tratamientos: "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué".

La ausencia de Mujica en esta jornada electoral marca un hecho inusual, ya que siempre participó activamente en los comicios uruguayos, incluso en las últimas presidenciales de noviembre pasado.

El presidente electo, Yamandú Orsi, junto a José Mujica y Lucía Topolansky El presidente electo, Yamandú Orsi, junto a José Mujica y Lucía Topolansky Twitter

"Hasta acá llegué", la dura confesión de Mujica

José Mujica, expresidente de Uruguay e histórico dirigente político del vecino país anunció a comienzos de este 2025 que le detectaron un nuevo tumor en el hígado y que no se someterá a ningún tratamiento para combatirlo. En Abril de 2024 tuvo cáncer de esófago, que había podido, aparentemente, vencer.

El cáncer de esófago que afectó inicialmente a Mujica ahora se expandió por el resto de su cuerpo, según informó el histórico dirigente en una entrevista con el semanario Búsqueda. Lo anunció en el living de su casa, cerca de su esposa, Lucía Topolansky, y entre lágrimas, cuenta la crónica.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", detalló Mujica.