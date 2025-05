Fanáticas de Karina "La Princesita" a las piñas tras el show en Bariloche

Pelea en el recital de Karina en Bariloche

La situación que se tornó violenta y se trasladó hacia el exterior, desatando una batalla campal sobre calle Moreno que sorprendió a automovilistas y transeúntes.

La pelea continuó cerca de los vehículos estacionados, donde varias mujeres habrían golpeado a la madre de la adolescente, provocando aún más descontrol, mientras que la situación obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito.

Karina La Princesita. Pelea, recital.jpg Tras el recital de Karina La Princesita en Bariloche, una menor de edad y su madre discutieron con otro grupo de mujeres y terminaron a las piñas.

La alegría de Karina La Princesita por sus shows en Bariloche

Luego de sus recitales, la artista habló con la prensa y recordó su última visita a la ciudad rionegrina. “Vine muchas veces por placer en invierno. Y la última vez, creo que en 2022, vine en verano y yo no conocía Bariloche en verano ¡y es tremendo! Nunca había escuchado que era tan lindo”, indicó.

Además, resaltó que cada vez más menores y adolescentes consumen su música. “Me lo dijeron Los Pimpinela una vez, cuando compartimos escenario en un show mío en el Luna Park. Me dijeron: ‘¿prestaste atención a que en tu público hay nenes chiquitos? Eso significa que se renueva, que abarcas más generaciones’. Yo no le había prestado atención. Entiendo que este último tiempo, por TikTok, algunas canciones como ‘Díganle’ se viralizaron y eso me ayudó también. Y además, los padres escuchan las canciones y más o menos los obligan a los chicos a escucharlas, ¡no les queda otra!”, concluyó.