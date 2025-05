Cómo reaccionó Yanina Latorre con los invitados que no la saludaron en la fiesta de LAM

Otros, directamente, no tienen feeling y no pierden tiempo en intentar demostrar lo contrario. La picante panelista forma parte del grupo de las primeras y, por ello, manifestó su disconformidad con aquellos que no tuvieron cordialidad.

Las discusiones de Yanina con las tres mencionadas tienen su origen en una serie de desacuerdos que surgieron a lo largo de los programas que compartieron, o bien, en comentarios que en su momento no fueron bien recibidos por ninguna de las partes.

"Hay gente que no soporto, pero a la que le reconozco el laburo. Por ejemplo, Evelyn Von Brocke. Me vino a agradecer que la defendí en el tema con Belén Ludueña. No me llevo bien con ella, pero lo justo es justo. La opinión tiene que ser objetiva", manifestó Latorre en El Observador.

Respecto al saludo no recibido por parte de invitados: "considero que tendría que haberlo hecho", dijo Latorre marcando una señal de respeto

Por otro lado, cuestionó a aquellos que no se acercaron, a pesar de que el vínculo no sea bueno: "Hubo gente que no me vino a saludar, y considero que tendría que haberlo hecho. Yo saludo a todo el mundo. Estuve con Nancy Pazos, Evelyn, Ana Rosenfeld. La gente que no vino a saludar, el problema lo tienen ellos. El festejo era nuestro." Y agregó: "La discusión televisiva es un show".

Con Nancy, las diferencias fueron más marcadas en el ámbito político y social, ya que sus visiones sobre temas de actualidad siempre fueron opuestas, lo que desató intensas discusiones en vivo, también de diversas opiniones sobre temas de espectáculos.

En el caso de la abogada, los conflictos estuvieron relacionados principalmente con cuestiones legales y profesionales, como la defensa de casos mediáticos que generaron controversias que nunca acabaron.