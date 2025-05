Wanda Nara expuso a su hija en un vivo en donde criticó a Magnolia, la hija de la China Suárez

Embed Como te llevas con Magnolia? pic.twitter.com/hWwYNAyw8q — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 11, 2025

Wanda Nara criticada por exponer a su hija

El momento, captado y viralizado rápidamente en redes sociales por la cuenta de X de Sálvese Quien Pueda (América TV), desató una ola de críticas hacia la conductora de Bake Off Famosos. Usuarios de la red social X no dudaron en reprocharle la exposición de la menor en una situación que, según muchos, Wanda debió haber manejado con más responsabilidad. "Es una boluda. Que la piba diga lo que quiera, pero ella tenía que cortar el vivo, luego volver y pedir disculpas. Su pelea no es con otra nena", escribió un usuario. Otro agregó: "No puede exponer así a dos nenas, no tiene un límite esta mujer".