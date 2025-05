L-Gante reveló cuál es la grave enfermedad que padece y que lo obliga a frenar con su carrera

Embed

"Tengo que ordenarme un poco y tratar de que no empeore", manifestó. "Estoy con una dieta que la respetamos, pero ahí... de vez en cuando...", expresó, dando a entender que no la sigue a raja tabla. Además, señaló que el freno que los conciertos tiene que ver con "descansar un poco", algo que resulta muy necesario ante su diagnóstico.

La pregunta de Juana Viale sobre su amor con Wanda Nara

Días atrás, el músico compartió con sus seguidores en Instagram una reflexión que, sin mencionarla directamente, da a entender cómo se sintió y qué lo motivo a ponerle fin a la relación con Wanda Nara, que desde que comenzó ya pasó por varias idas y vueltas, todas mediáticas y con escándalos.

"El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede", comenzó escribiendo L-Gante.

Embed

Y agregó: "Porque un hombre se respeta a sí mismo, no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta".

Sin embargo, en la mesa de Juana cuando la conductora le preguntó si está soltero, se largó a reír. "Está soltero ahora", comentó la conductora entre risas. "Si, voy a comer mejor", respondió el artista, provocando las carcajadas de los invitados. Y, agregó muy divertido: "No hablo con la boca llena".