Laura Ubfal reveló el problema de salud que viene sufriendo L-Gante

Luis Perdomo había adelantado que se trata de “una patología que tiene tratamiento” y que si bien L-Gante está preocupado, “lo toma como que todo va a salir”. No obstante, fuentes cercanas aseguran que tanto él como su familia están profundamente angustiados por el panorama actual, y que el propio músico ya comenzó a trabajar con una psicóloga para iniciar el proceso de recuperación.

L-Gante 1.jpg El certificado médico de L-Gante que mostró Laura Ubfal

Laura Ubfal dio detalles de los problemas de salud de L-Gante

Uno de los puntos que también llamó la atención del entorno mediático fue la reciente separación del cantante con Wanda Nara. La ruptura, que él mismo comunicó en sus redes sociales días atrás, ahora se interpreta como parte de una serie de decisiones vinculadas a su estado de salud. A eso se le suma la sentencia judicial por alimentos a favor de Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, que volvió a poner a Valenzuela en el centro de la escena.

“Vos no podés poner a alguien en un tratamiento de rehabilitación si la persona no quiere”, explicó Laura Ubfal, señalando que el paso más importante ya se dio: el reconocimiento del problema y la voluntad de tratarlo. Es por eso que el show del 7 de mayo no será solo una presentación más, sino un punto de inflexión en su carrera.