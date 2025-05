Elecciones 2025: sin PASO, los partidos en Neuquén se comen en su propia interna

La eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) cambió la estrategia política en todo el país, y en la provincia de Neuquén no fue la excepción para los partidos políticos . La jueza electoral federal, Carolina Pandolfi, reunió a los partidos para que básicamente organicen su propia interna (si es que la harán) porque el tiempo corre rápido, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Acordada 37/2025 de la Cámara Nacional Electoral (CNE) señala que la competencia interna no puede quedar librada al azar ni a la voluntad de cúpulas partidaria, sino que los partidos deben garantizar métodos democráticos y reglas claras para la selección de sus candidatos. Y el reloj ya empezó a correr.

Pandolfi, en una reunión con los partidos neuquinos, comunicó que aunque no haya PASO, los partidos tienen la obligación de definir cómo elegirán a sus candidatos, ya sea mediante elecciones internas directas o por mecanismos indirectos que garanticen la representación de las minorías. Esto estaba claro en las PASO (pese al gasto millonario) pero ahora, todo es una verdadera carnicería y rosca política.

Muchos dirigentes salieron del encuentro con la urgencia de resolver en días lo que no debatieron en años y ya empiezan los pedidos formales para las internas.

ON - Conferencia de prensa del Frente Neuquinizate (4).jpg En el Frente Neuquinizate de Rolando Figueroa conviven distintos partidos políticos, que podrían resolver si van a internas o no tras la caída de las PASO. Omar Novoa

Partidos: qué pasa en la UCR, el PJ y el MPN

En la Unión Cívica Radical (UCR) ya hay pedidos formales para realizar internas, pero aún no están definidos ni el mecanismo ni el calendario. Se debe llamar a una convención, en un partido que no definió su estrategia, y que una parte, como la de Juan Peláez, se había ido con el Frente Neuquinizate.

Tras la renuncia del dirigente radical, ahora se abren preguntas, de si convocará a internas o habrá consenso para los candidatos, o si el radicalismo irá aglutinando a alguna alianza electoral.

En el Partido Justicialista la situación es más confusa, porque no hay definiciones claras y, por ahora, se sabe que podría haber un Congreso Provincial para definir este tema de las alianzas y si habrá internas. Otro sector iría en un armado por fuera del PJ, en el sector de Ramón Rioseco. Pero por ahora reina el silencio en el partido cuyo sello está en manos del diputado provincial Darío Martínez, en alianza con el senador Oscar Parrilli.

MPN Seccional.jpg La Junta del MPN y la convención aún no se expidió sobre el apoyo del partido a La Neuquindad de Rolando Figueroa.

Por otro lado, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), históricamente participativo de su vida interna, parece no salir de su etapa de crisis tras la derrota del 13 de abril de 2023, con el actual gobernador Rolando Figueroa. No se habla -al menos públicamente- de internas y el partido puede no presentarse y conservar la personería, en al menos dos elecciones consecutivas.

Todo indica que el armado está siendo absorbido por Figueroa, que cooptó buena parte del aparato partidario tradicional (que hoy formalmente está en manos de los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag), lo freezó y redibujó el mapa del poder neuquino.

La acordada de la CNE establece que los partidos deben comunicar con suficiente antelación los mecanismos de selección de sus candidaturas. La justicia electoral necesita verificar que esos procesos se ajusten a la legalidad, resguarden los derechos de las minorías y cumplan con principios democráticos.

Además, los plazos para inscribir alianzas y listas son tan ajustados que cualquier demora puede dejar afuera a sectores enteros del proceso electoral.

Volver a las viejas reglas de las internas

La situación genera mucha tensión dentro de los partidos políticos, porque muchos mal parados ante esta situación, que implica a volver a las viejas reglas partidarias antes de la creación de las PASO en 2009.

Mesa PJ Cristina Presidenta Dario Martinez y Oscar Parrilli Darío Martínez y Oscar Parrilli tiene el control formal del Partido Justicialista en Neuquén. Algunos dirigentes se fueron con Rolando Figueroa. Anahí Cárdena

La justicia advirtió que incluso los métodos indirectos -como la selección por parte de un congreso partidario- solo serán válidos si esos órganos son “suficientemente representativos”. Y en muchos casos, las cartas orgánicas de los partidos aún están adaptadas al viejo esquema de las PASO, y no contemplan alternativas.

Las bases partidarias aguardan definiciones. La militancia, acostumbrada a ver cómo las candidaturas se cocinan entre pocos, ahora podría tener una oportunidad de participación, pero en un esquema mucho más difícil. Para que eso ocurra, los partidos deben mover sus piezas lo más pronto posible, llamar a comité, congresos y reuniones, porque el tiempo para resolver internas no solo es corto, sino también es político.