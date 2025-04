En Neuquén los partidos comienzan a definir candidaturas para las elecciones nacionales

Son muchos partidos para pocos cargos, teniendo en cuenta que la provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados e igual número en la de Senadores.

Candidatos

Y en medio de especulaciones hay algo seguro: La lista de candidatos a senadores la encabezará una persona de la mesa chica de Figueroa en representación de Comunidad. La primera, que ya se mencionó en más de una oportunidad, y que desde el gobierno neuquino dan como “casi confirmada” como candidata a senadora, es la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza. El otro nombre es el del jefe de Gabinete de ministros, Juan Luis Ousset.

Dentro del Gobierno, lo que no quiere decir que sea el pensamiento de Figueroa, lo de Ousset (que no le disgustaría ser de la partida) lo ven difícil por el rol central que juega en el Ejecutivo. “Y no hay plafón para una candidatura testimonial”, se aclaró.

Respecto al lugar que puedan llegar a obtener los otros partidos que conforman “La Neuquinidad”, en representación del PRO la que podría integrar una lista (a diputados) es otra funcionaria del Ejecutivo provincial: la actual secretaria de Ambiente, Leticia Esteves.

Nadia Márquez y David Schelerth.jpg La diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez y el pastor David Schlereth.

El otro PRO y la LLA

Desde la otra línea del PRO, no aliada al oficialismo y que responde a nivel nacional a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para estas elecciones nacionales se buscará una alianza con la Libertad Avanza. En ese sector están algunos dirigentes como el ex funcionario nacional Francisco Sánchez (que no será candidato), la exdiputada provincial Carolina Rambeau (una posibilidad) y el concejal Nicolás Montero, que ya se pasó a las filas de LLA.

Dentro del partido del presidente Javier Milei, la principal referente y quien está en el armado local es la diputada nacional Nadia Márquez, que aún tiene mandato pero que podría ser candidata, aunque todavía queda por resolver su situación en la justicia por la denuncia que le hizo Mariano Mansilla.

El ex diputado provincial la acusó de haber usado La Casa de Las Leyes como bunker partidario, en medio del escándalo por supuestos actos de corrupción de Pablo Ruiz, hermano de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz, y quien estaba como coordinador de ese lugar.

Quien suena fuerte como candidato para este espacio y que, al igual que Nicolás Montero, también se mudó del PRO a la LLA, es David Schlereth.

El ex diputado nacional, vinculado como Márquez al sector evangélico, ya comenzó a moverse por la provincia y encabezaría la lista a senadores.

El otro sector que disputará el voto libertario es Fuerza Libertaria del empresario de medios Carlos Eguia. Este espacio ya tiene todo listo para competir desde finales del año pasado, con número de boleta para el cuarto oscuro incluida: lista 195.

Y si bien todavía no se hizo oficial, según pudo conocer LMNeuquén hay nombres confirmados: el diputado provincial Alberto Bruno encabezará la lista a senadores y el concejal capitalino Joaquín Eguia, de mucho protagonismo dentro del Deliberante de la ciudad, irá primero en la nómina de postulantes a diputados nacional.

parrilli martinez rioseco frente de todos

Nombres en el peronismo

Dentro del peronismo neuquino hay una división bien marcada entre los que pasaron a integrar el ahora denominado frente La Neuquinidad de Figueroa y los que permanecieron dentro de la estructura del PJ, con representación en la Legislatura y el Congreso de la Nación.

En el primer grupo están, entre otros, Tanya Bertoldi, Marcelo Zúñiga y Ana Servidio. Del otro lado, el PJ atraviesa una vieja interna que tiene como protagonistas a Oscar Parrilli y al diputado provincial Darío Martínez y que son los que terminarán definiendo las candidaturas, en medio de la otra interna: la nacional. El actual senador responde, obviamente, a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que desde el sector cercano a Martínez aseguran que no será necesaria una definición porque “van a terminar juntos (por Cristina y Axel Kicillof)”. “Nosotros apoyamos Axel pero también queremos a Cristina”, indicaron.

¿Nombres? Parrilli apuesta porque el PJ postule en una de sus listas a su hija Lorena, actual diputada provincial; mientras que del otro sector se deslizaron dos nombres para diputados: Mirna Gómez de Villa La Angustura y César Godoy, de Rincón de los Sauces.

En el peronismo neuquino esperaban un pronunciamiento de Ramón Rioseco. Pero en el último encuentro del PJ que se hizo en la UNCo, el intendente e Cutral Co aseguró que va a acompañar pero no como candidato.

Respecto al escenario electoral, en Neuquén se comenzaron a hacer los primeros sondeos. Se supo que al gobierno provincial le estarían dando bien las encuestas (se midió por espacios políticos no por nombres propios), pero son conscientes de que no hay clima electoral y que todos los datos que puedan surgir por estos días son muy preliminares. La pelea por las bancas, entienden, estará entre el oficialismo y los libertarios.