Pampita se la jugó: qué opinó sobre la decisión de Wanda para que la China Suárez no esté con sus hijas

La reconocida modelo Pampita Ardohain, quien estuvo envuelta en un escándalo con la China Suárez ahora pareja de Icardi , opinó sobre la medida que tomó Wanda para la China no se vincule con sus hijas. Consultada por el notero de LAM, la modelo respondió.

“Cada uno con sus cosas. No vamos a comparar ni a decir qué estuvo bien, qué estuvo mal. Yo lo sentí así. Me parecía que lo mejor era proteger a los chicos dándoles paz, amor, libertad. Esa fue mi reacción. No digo que otra reacción este mal o bien”, dijo en su relato.