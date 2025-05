Ana Rosenfeld contó cuál es su polémica teoría acerca de Mauro Icardi

Al ser consultada al respecto, Rosenfeld lo primero que hizo fue poner en duda tal compromiso: "Yo todavía no vi oficialmente ningún compromiso". Y amplió: "Vi dos alianzas que, por supuesto, para mí eso implica tener algo en común, pero la palabra compromiso es mucho más que eso".

Luego de opinar, aclaró: "Yo no estoy en el mundo 'Mauro y China' como para saber qué pasa por la cabeza de ellos, yo estoy en el mundo 'Wanda', así que todo lo que puedo hablar, opinar y demás, es desde el lugar de ella".

"Yo los conocí en el momento de la separación, donde ella se separa de Maxi y empieza una nueva relación con Mauro. Yo siempre digo que al primer lugar donde Mauro fue cuando aterrizó en la Argentina fue mi casa", recordó la letrada.

Lo que Ana Rosenfeld reveló de Mauro Icardi

"Vino con los tres nenes de Wanda. Vi un hombre realmente emocionado, ilusionado, una buena persona y vi que la relación avanzaba y rápidamente, así que a mí me parece que es un hombre que cuando quiere tomar una decisión, sobre todo en el tema familia, lo hace rápidamente", reconoció Ana Rosenfeld acerca del futbolista.

China.jpg Mauro Icardi y la China Suárez

Rosenfeld reveló, además, que el departamento que compraron Mauro y Wanda en el Chateau, donde vive Wanda con sus hijos, fue comprado con el fin de instalarse en Argentina: "No era un paseo turístico venir al país".

Tal vez lo más interesante del tema del compromiso, es la mirada que tiene Ana Rosenfeld en relación a un cambio drástico que tuvo Mauro Icardi, desde que dejó de estar en pareja con Wanda y comenzó a salir con la China: "Ahora me parece, yo tengo mi opinión personal, no quiero ofender a nadie, pero a mí me parece que las cosas que está haciendo, mostrando y demás, las está haciendo literalmente para que Wanda las vea".

Finalmente, Ana Rossenfeld fundamentó su hipótesis sobre Mauro Icardi: "Nunca fue un hombre de mostrarse públicamente como lo está haciendo ahora. Siempre fue muy cauto, muy recatado en cuanto a exposición mediática y, si entró en el mundo mediático, fue porque Wanda lo metió ahí".