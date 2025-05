La hija de Jorge Lanata blanqueó cómo se lleva hoy con Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio dio una nota donde reveló detalles desconocidos acerca de la muerte de Jorge Lanata , la fuerte interna con sus hijas y cómo transitan el duelo . En un fragmento de la nota, se refiere a Bárbara y Lola Lanata , y esto no habría sido del agrado de la otra parte. "Jorge nos amaba a todas y lo que más querría es que estemos en paz, nosotras estamos en paz y en duelo", empezó diciendo.

En Intrusos, Paula Varela reveló la charla que tuvo vía Whatsapp con la mayor de las jóvenes, y leyó su reacción luego de leer las declaraciones: "Me pide la nota, se la mando y me dice: 'Se la acabo de reenviar al abogado, porque teníamos un acuerdo firmado para que nosotras no hablaramos de ella, ni ella de nosotras", comenzó diciendo.