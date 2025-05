Las fotos de Valentina Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, y sus hijos en Disney

Desde el primer instante en el parque, Valentina documentó cada detalle de la experiencia. En su cuenta de Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores, mostró cómo Benjamín, con su look temático de Mickey Mouse —remera estampada y bermuda roja, sumado a un buzo y pantalón Gucci para la tarde—, no pudo ocultar su entusiasmo y asombro al recorrer el mundo de fantasía que Disney ofrece.

Sin embargo, no todo fue alegría en la primera parte del día para el pequeño. En una de las tradicionales atracciones de tazas giratorias, Benja vivió un momento de desconcierto. Mientras Valentina intentaba animarlo y hacerle disfrutar del juego, el niño se mostró algo confundido y asustado, mirando a su alrededor sin entender del todo lo que sucedía.

Disney 1.jpg Las vacaciones de Valu Cervantes y sus hijos en Disney

"Se asustó un montón en el juego de las tazas", contó Valentina en sus historias, generando ternura entre sus seguidores, quienes rápidamente empatizaron con la situación del niño. Por otro lado, Olivia, la pequeña fashionista de la familia, volvió a ser protagonista gracias a su inconfundible estilo. Con un look total pink compuesto por un short, un buzo y una gorra de Stitch, complementados con unas zapatillas blancas, la niña se robó todas las miradas. Sus fotos desfilando por el parque hicieron explotar de elogios el posteo de Valentina, reafirmando que el buen gusto y el glamour no tienen edad.

La jornada cerró con uno de los momentos más emotivos: el clásico show nocturno de Disney. Esta vez, fue Benjamín quien dejó atrás el susto matutino y se dejó conquistar por la magia de las luces y fuegos artificiales. “Señor emoción con el show del final”, escribió Cervantes, mostrando al niño completamente embelesado con el espectáculo.

Disney 2.jpg Las vacaciones de Valentina Cervantes y sus hijos en Disney

Qué dijeron las redes sociales

Pero no todo fue color de rosa para la familia Fernández-Cervantes. Muchos usuarios en redes sociales no tardaron en notar una ausencia llamativa: la de Enzo Fernández, actual futbolista del Chelsea y pareja de Valentina. Esto despertó rumores de crisis en la pareja, aunque allegados aclararon que el deportista se encuentra en plena preparación con su equipo para disputar la UEFA Conference League, motivo por el cual no pudo sumarse a la escapada.

A pesar de las versiones cruzadas, la influencer optó por enfocarse en el disfrute con sus hijos, compartiendo cada sonrisa, cada juego y cada emoción. Con más de 243 mil "me gusta", sus publicaciones volvieron a posicionarla como una de las figuras más queridas de Instagram, donde sus seguidores no dejaron de halagar la ternura de Benjamín, la elegancia de Olivia y la frescura con la que Valentina retrata su vida familiar.