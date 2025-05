El outfit de Antonia Macri para jugar al tenis y cómo está hoy con 13 años

La hija de Mauricio Macri, Antonia, se lució en las canchas jugando al tenis con su mamá, la ex primera dama Juliana Awada . Las fotos de su look .

Antonia Macri sorprendió con su impactante look en pleno entrenamiento en una de sus disciplinas favoritas: el tenis. Acompañada de su mamá, Juliana Awada , quien se encargó de compartir la foto en las redes sociales, la hija del expresidente Mauricio Macri , recibió miles de elogios.

Con un “Anto (emoji corazón)”, la ex primera Dama se mostró emocionada y feliz al ver a Antonia jugar al tenis . El look de la muchacha es un fiel reflejo del estilo sobrio, cómodo y elegante que su madre ha sabido imprimir a la vida cotidiana familiar.

juliana-awada-y-antonia-macri-1889255.jpg

La pasión por el tenis la comparte con su madre que también se mostró en redes disfrutando de una tarde a pleno sol rodeada de sus amigas. “Partidazo con amigas”, escribió la empresaria arrobando a Gloria Confalonieri, Carlita Márchese y Javiera Alvarez Echague.

Captura de pantalla 2025-05-09 095107.png

Awada se distingue por su look relajado, pero completamente estético. El outfit lo conforma una camisa tipo polo gris oscuro manga larga combinada con falda deportiva. La prenda tiene un aire casual ideal para disfrutar de la comodidad en un partido al aire libre y con amigas. Además, complementa su look con unas zapatillas deportivas de On, la marca del momento en el mundo del running, y una visera negra que combina funcionalidad y buen estilo.