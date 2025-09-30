Natalia Oreiro mostró su hermoso jardín japonés: puente rojo, flores y un gatito de la suerte

Inspirada en la cultura oriental, la actriz y empresaria transformó un sector de su hogar en un espacio lleno de armonía y colores.

Natalia Oreiro es una ferviente admiradora de la cultura oriental . En varias oportunidades, manifestó su fanatismo por la estética y la filosofía de vida asiática. Y ahora, aprovechando la llegada de la primavera , acondicionó un rincón de su hogar en Argentina para transformarlo en un jardín japonés.

A través de un video que publicó en su cuenta personal de Instagram , la actriz, cantante y empresaria uruguaya mostró cómo quedó este proyecto, lleno de color, armonía y amuletos para atraer la buena suerte. En este espacio verde muy personal, cada elemento parece haber sido elegido y colocado cuidadosamente , complementándose uno con otro y combinando a la perfección el fanatismo por la cultura japonesa con el amor por la naturaleza.

Cómo es el jardín japonés que armó Natalia Oreiro en su casa

La grabación de poco más de un minuto compartida por Oreiro en sus redes comienza mostrando el típico puente rojo de madera que cruza por sobre un pequeño estanque. En la cultura japonesa, este puente conocido como “Taiko Bashi” simboliza la transición entre el mundo terrenal y el espiritual. Su color rojo está asociado con la protección, la vitalidad y la buena suerte, además de alejar a los malos espíritus.

puente El tradicional puente rojo, presente en el jardín de la actriz.

Mientras avanza el video se pueden ver sus impactantes arreglos florales, desde los cerezos en flor con sus delicadas flores rosadas y los vibrantes colores de las azaleas, hasta la elegancia y sofisticación de los lirios, todo transmitiendo un clima de absoluta paz y armonía.

Otro increíble detalle de este edén personal es la presencia de un enorme y simpático gato tallado en madera levantando su pata en un gesto de bienvenida y prosperidad, cumpliendo la función de guardián y amuleto de la fortuna. Este elemento icónico de la cultura japonesa, bautizado “Maneki-neko”, atrae la buena suerte y la prosperidad a su dueño.

gatito El gato con su pata levantada, símbolo de la fortuna en Japón.

El viaje soñado de Natalia Oreiro a Japón

En 2024, la versátil actriz tuvo la posibilidad de cumplir uno de sus grandes objetivos: viajar a Japón. Lo hizo acompañada de su hijo Merlín Atahualpa, fruto de la relación con el músico Ricardo Mollo. Desde sus redes, compartió todas las postales de la travesía.

“¿Qué es lo que más recordás de los viajes? A priori pensaría que 'eso' que deseé tanto conocer: una cultura, un paisaje. Siempre me gustó viajar y conocer jardines y arquitecturas diferentes. Pero lo que finalmente queda en mí, es su gente. Viajar a Japón era mi sueño”, escribió en Instagram la ex Muñeca Brava.

“La fascinación que sus jardines producía en mí, era inmensa. Conocerlo en primavera, con sus sakuras era mi gran desafío, difícil, ya que están en flor menos de una semana al año, y dependiendo del clima la fecha varía mucho. Dormir en un Ryokan, viajar en tren a las montañas, caminar pueblos antiguos, sumergirme en su filosofía de vida, momentos mágicos. Descubrí un país increíble, pero lo más hermoso es, sin dudas, su gente, tan amable, educada y sonriente. Me impactó”, añadió.

natalia Natalia Oreiro, durante su viaje a Japón, en 2024.

Además, contó una particular experiencia que vivió. “En uno de los tantos trenes que tomé, olvidé mi teléfono en un vagón y gracias a la organización que tienen y su extrema amabilidad logré recuperarlo”, detalló. Y remató: “Aventuras y personas que llevaré siempre en mi corazón”.

Cómo es la nueva película de Natalia Oreiro

La actriz se encuentra promocionando “La mujer de la fila”, su último trabajo que se estrenó en cines a principios de septiembre. Esta película dirigida por Benjamín Ávila se basa en la historia real de una madre que investiga por sus propios medios los motivos que llevaron a su hijo a la cárcel.

oreiro pelicula La nueva película de Natalia Oreiro se centra en las cientos de mujeres que habitualmente visitan a sus familiares presos.

Oreiro interpreta a Andrea Casamento, una mujer de clase media de la Ciudad de Buenos Aires que de la noche a la mañana se ve compartiendo la dura realidad de cientos de mujeres que habitualmente hacen fila fuera de los penales para ver a sus familiares presos.

El hijo de Casamento había sido detenido en 2004 en el barrio de Palermo por un delito que no cometió: robar empanadas. El joven de 18 años pasó seis meses detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza hasta ser absuelto. Tras tomar contacto con los familiares -en su mayoría mujeres- de los otros internos, Andrea fundó la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD).