Natalia Oreiro rompió el silencio y explicó su polémico video donde un fan le pedía una foto

La actriz tuvo que salir a hacer un descargo luego de que fuera criticada por un video que se viralizó de ella.







Natalia Oreiro

En las últimas horas, un video protagonizado por Natalia Oreiro se viralizó y despertó una inesperada polémica. En las imágenes, grabadas por un fanático con su celular, se ve a la actriz y cantante negándose amablemente a sacarse una foto mientras caminaba por la calle con su familia. A su lado, Ricardo Mollo, su esposo y líder de Divididos, se mostraba relajado conversando con un grupo de personas. El breve momento, captado sin consentimiento, fue difundido por algunos medios y en redes sociales no tardaron en multiplicarse los comentarios: mientras algunos defendían su derecho a la privacidad, otros la tildaron de “antipática” y “soberbia”.

Ante la repercusión del clip, Oreiro rompió el silencio y decidió explicar públicamente lo que ocurrió. Lo hizo a través de una serie de videos en sus historias de Instagram, donde sin maquillaje y hablando directo a cámara, se mostró serena pero firme: "Decir que no, no está mal. Y no estar disponible para el deseo del otro, no es un problema de uno, sino simplemente del otro", comenzó diciendo.

Embed Natalia Oreiro explica el vídeo que se viralizó en San Telmo donde ella se niega a una foto pic.twitter.com/Y6E9T4amb2 — Guido Zaffora (@GZaffora) May 6, 2025 Natalia Oreiro salió a dar explicaciones La actriz contextualizó la situación: “Estábamos con mi pareja y con mi hijo, paseando un domingo como cualquier familia. A veces me olvido de que no somos cualquier familia, pero me encantaría poder serlo, al menos a veces, para tener la libertad de pasear como cualquier otro”.