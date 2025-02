Cuál es el miedo de Natalia Oreiro que no puede superar a sus 47 años

image.png

Durante la grabación del episodio que posteriormente fue colgado a YouTube, Julieta Ortega aprovechó para revelar un mensaje de la actriz, a quién previamente le había consultado si iba a asistir a la entrevista en auto, pero la respuesta de la cantante fue contundente: "No manejo por miedo".

El miedo de Natalia Oreiro a manejar autos

"Me da miedo matar a alguien", explicó Natalia Oreiro con respecto a su miedo a manejar automóviles. "Hice cinco veces el curso (de manejo)", reveló y, a su vez, admitió que actualmente tiene el registro vencido, y que solamente manejó en casos de emergencia.

En la misma línea, la artista sostuvo que el otro transporte que le da miedo es el avión, que lo frecuenta más de lo que le gustaría. "Me da miedo el despegue", aseguró. Pero eso no fue todo. La cantante también admitió que poner límites también es una debilidad.

"No sé decir ‘no’. No contesto", aseguró sobre el mecanismo que aplica cuando le cuesta negarse a algo, y admitió que es un miedo consecuente de la fama y del temor a que "no te quieran” si se dice que no. "Hay una búsqueda de agradar", afirmó sobre el lado B de su carrera, y señaló que decir que ‘no’ representa un gran desafío.

A pesar de estos miedos que siempre la acompañaron, Natalia se las arregló para forjar una gran carrera que le dio mucho éxito y un prestigio internacional más que soñado por la artista uruguaya.