El día que un medico le recomendó a Natalia Oreiro cambiar de carrera

Natalia Oreiro celebra el reciente lanzamiento de La mujer de la fila, un film que aborda las dificultades que atraviesan las familias de personas detenidas en Argentina. En ese marco de festejo, por las buenas críticas que recibe la película, la actriz disfruta de un gran presente laboral.

Sin embargo, para llegar a este punto, la artista debió enfrentar diferentes obstáculos a lo largo de su carrera. Fue así como, en las últimas horas, la actriz recordó el día en el que un médico le recomendó cambiar de carrera.

“Una vez me dijo un médico, que era japonés y no sabía quién era yo, me dijo que yo estaba muy triste. Era un médico, un iriólogo”, comenzó diciendo Oreiro en una charla con El País.

image

Acto seguido, la artista continuó relatando la charla con el especialista encargado de analizar el iris de su ojo: “Yo he tenido altos y bajos como todas la personas, Pero en ese momento, no era un año particularmente triste, o un momento de tristeza en mi vida. Y yo le decía: 'No, yo estoy bien'. E insistía con eso, hasta que en un momento le dije: '¡Ah, no! Yo soy actriz y mi personaje, yo estaba haciendo una serie, está llorando mucho todos los días porque tiene una circunstancia'. Me dice: 'Cambie de profesión'”.

Fue entonces cuando Oreiro mostró la cara de sorpresa que puso en ese momento, y luego comentó la explicación que le había dado el médico: “Porque me dice: 'Porque usted le manda una información al cerebro o a su cuerpo de que está llorando y está sufriendo y su cuerpo no puede decir: 'Ah, porque usted es actriz'. No lo puede disociar'. Pero, ¿sabés que es interesante? Porque después escuchás a gente que te dice: 'Cuidado con lo que mirás', viste. Si ves películas de terror o mucho noticiero violento, donde todo es violencia, te genera esa sensación. Hay que tener cuidado con lo que uno ve".

La nueva película de Natalia Oreiro

La película La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro, aborda las dificultades que atraviesan las familias de personas detenidas en Argentina. El film, basado en hechos reales y ambientado en la cárcel de Ezeiza, sigue a una madre que se convierte en activista tras el arresto inesperado de su hijo, en un contexto dominado por la burocracia y la injusticia.

image

La protagonista, Andrea Casamento, enfrenta una transformación forzada cuando su hijo, Gustavo, resulta apresado. La película expone el impacto del sistema penitenciario argentino sobre los allegados de los internos, focalizándose en experiencias de humillación y desgaste emocional durante el proceso de visitas y trámites. La recreación de las condiciones carcelarias estuvo respaldada por rodajes en la propia prisión de Ezeiza, lo cual buscó dotar de realismo a la narrativa.

El guion de la obra incorpora relatos genuinos de mujeres que transitan la experiencia de acompañar a familiares privados de su libertad. Esta perspectiva permitió recrear la angustia ante las revisiones y los obstáculos cotidianos que enfrentan quienes se ven forzados a integrarse al universo carcelario. Durante el desarrollo de la historia, la relación entre Andrea y otras mujeres en la fila adquiere especial relevancia, reflejando la construcción de una red de apoyo surgida de la adversidad compartida.