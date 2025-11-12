Irreconocible: la foto de Damián Betular en Hairspray que revolucionó las redes

El canal de streaming, Olga, y Club Media presentan el desembarco del icónico musical Hairspray , protagonizado por Damián Betular y bajo la dirección general por Fernando Dente , en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno de Broadway que conquista generaciones con su energía y su mensaje de inclusión se estrenará a mediados del año que viene.

Hairspray será especial porque marcará el debut actoral de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad. Con su carisma y su conexión con el público, el famoso pastelero da un paso tan inesperado como emocionante hacia el teatro musical.

Desde hace meses que el jurado de MasterChef Celebrity se prepara intensamente en las tres disciplinas del género —actuación, canto y baile— junto al equipo creativo del espectáculo, para subirse en mayo al escenario del mítico Teatro Coliseo y dar vida a uno de los personajes más entrañables del género: una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

image

Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

Olga incursiona en las producciones teatrales

La producción del musical Hairspray marca, además, un paso decisivo en la evolución del popular canal de streaming, Olga, que se lanza a producir teatro consolidándose como una productora integral de entretenimiento. Este nuevo desafío une al canal encabezado por Migue Granados con Club Media, referente en grandes espectáculos en vivo, para desarrollar una experiencia artística innovadora que combina el teatro, la música y el universo digital.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, Hairspray promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.

image

Con canciones icónicas como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, Hairspray llega a Buenos Aires con la misma energía optimista y el mensaje atemporal que la convirtió en un fenómeno mundial que conquistó Broadway: celebrar la inclusión, la diversidad y el amor propio.

El musical cuenta la historia de Tracy Turnblad, una joven que sueña con bailar en televisión y termina liderando una revolución por la igualdad y la inclusión. A su alrededor, un grupo de personajes entrañables —entre ellos su madre Edna, interpretada por Betular— dan vida a una historia que, más allá del humor, celebra la libertad de ser uno mismo y el valor de atreverse a brillar.

Hairspray es un musical estadounidense con música de Marc Shaiman basado en la película homónima de John Waters de 1988. Las canciones incluyen música de baile al estilo de los años 60 y rhythm and blues del centro de la ciudad. Ambientada en Baltimore, Maryland, en 1962, la producción sigue el sueño de la adolescente de bailar en The Corny Collins Show, un programa de baile de televisión local basado en el programa real de Buddy Deane. El musical se estrenó en Seattle en 2002 y se trasladó a Broadway ese mismo año. En 2003, Hairspray ganó ocho premios Tony , incluyendo el de Mejor Musical.